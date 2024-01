L’économie locale rassure davantage les Français

En ce début d’année, les Français ont la mine des mauvais jours. Une majorité d’entre eux aborde 2024 «avec un regard pessimiste sur l’économie», note Opinionway dans une enquête intitulée «Les Français et les entreprises en 2024». Croissance atone, inflation… 57% des sondés déclarent que la conjoncture en France a un impact négatif sur leur moral.

Près de trois quarts des Français expriment aussi des inquiétudes concernant l’économie, tant nationale (72%) qu’européenne et mondiale (69% et 72% respectivement). En revanche, l’économie locale suscite plus de confiance, avec 54% des sondés se déclarant confiants envers les entreprises de leur territoire, contre 45% exprimant des craintes.

Production locale et circuits courts

Ce qu’ils attendent des entreprises ? Plus de la moitié des personnes interrogées (55%) attendent qu’elles s’engagent davantage sur le pouvoir d’achat. Toutefois, 41% des sondés évoquent aussi la production locale et les circuits courts, et 39% souhaitent que les entreprises s’investissent plus dans le Made in France.

Enfin, parmi «les acteurs agissant le plus pour l’orientation des jeunes», les répondants citent à 69% les établissements d’enseignement autonomes (universités, écoles), les proches (63%) et les branches professionnelles (55%). Les entreprises sont citées par 39% des répondants, l’Etat, par 23%.

Étude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1 005 personnes, les 3 et 4 janvier 2024, par questionnaire autoadministré en ligne.