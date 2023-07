L’apprentissage s’impose comme une passerelle solide vers l’emploi

Pour les jeunes en formation courte, l’apprentissage représente un levier important pour l’entrée sur le marché du travail. Une étude de la Dares vient une nouvelle fois de le confirmer : 73% des apprentis ayant terminé leurs études en 2020 étaient en emploi deux ans plus tard.

Un taux d’insertion qui surpasse de près de vingt points celui de l’ensemble des lycéens de niveau CAP à BTS en France : selon les données de l’Éducation nationale, seuls 56% des élèves diplômés en 2019 étaient en emploi vingt-quatre mois plus tard, rapporte Le Figaro.

Ces chiffres encourageants masquent toutefois des disparités entre les différents niveaux de formations. Les détenteurs d’un CAP rencontrent plus de difficultés pour trouver un premier emploi. Au bout de deux ans, seulement 68% d’entre eux sont salariés, souligne la Dares.

Ce constat contraste avec la situation des apprentis titulaires d’un baccalauréat professionnel, d’un BP ou d’un BTS, dont le taux d’emploi atteint, au bout de la même période, respectivement, 74%, 79% et 77%. Cet écart se réduit néanmoins avec le temps, montrant que l’expérience acquise et les compétences développées en apprentissage sont reconnues et valorisées par les employeurs.

Apprentissage : une reprise d’études plus rare

Un autre élément positif ressort de l’étude : la qualité des contrats obtenus par les apprentis. Six mois après leur sortie, 35 % d’entre eux ont décroché un contrat à durée indéterminée (CDI), un gage de stabilité. Ce pourcentage s’accroît avec le temps, atteignant 51 % deux ans après la fin de leur formation. Ainsi, non seulement l’apprentissage permet de trouver rapidement un emploi, mais il favorise aussi l’accès à des contrats durables et de qualité.

Néanmoins, la reprise d’études après une première formation en apprentissage reste marginale. Seuls 6% des apprentis ayant terminé un cycle d’études en 2020 ont choisi de poursuivre leurs études l’année suivante. Ce chiffre, relativement stable au fil du temps, témoigne peut-être de la pertinence de l’apprentissage comme tremplin vers l’emploi, mais aussi du défi que représente la reprise d’études après une insertion réussie dans le monde du travail.

Pour consulter l’étude de la Dares, ICI