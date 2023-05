Inflation : les entreprises de proximité accusent le coup

L’activité des entreprises de proximité dans l’artisanat, le commerce et les professions libérales a reculé en volume au cours du premier trimestre, selon un baromètre publié par l’U2P et l’institut Xerfi.

Les premiers signes d’essoufflement apparaissent dans l’artisanat et le commerce. Le chiffre d’affaires des entreprises de proximité s’est ainsi contracté en volume de 1,7% entre janvier et mars, par rapport à la même période en 2022, indique l’enquête réalisée à la demande de l’U2P par l’institut Xerfi Specific auprès 7675 entreprises de proximité.

Hormis le secteur de la construction, en progression (+0,5%), toutes les activités ont été touchées, même si les professions libérales (-0,3%) et les entreprises de la fabrication et des services (-1,6) ont limité la baisse au cours du premier trimestre.

Les tensions les plus fortes ont pesé sur les entreprises de l’alimentation, qui affichent un fort recul de leur chiffre d’affaire durant (-8,5%) durant cette période. Pour l’U2P, cela confirme que les Français ont réduit leur consommation de produits alimentaires et se sont tournés vers les grandes surfaces alimentaires.

Trésorerie fragilisée

«La réponse gouvernementale à la hausse des prix et l’annonce d’un panier anti-inflation ont desservi les artisans et commerçants de proximité, conformément aux mises en garde de l’U2P et de la CGAD (Confédération générale de l’alimentation en détail)», estime l’organisation professionnelle dans un communiqué.

Cette dégradation de l’activité en volume a un impact sur la trésorerie des sociétés : 22% des chefs d’entreprise de proximité déclarent qu’elle s’est dégradée au cours des trois premiers mois de l’année. Seuls 8% des patrons ont constaté une amélioration.