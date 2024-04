Une huile de soins teintée qui s’adapte à toutes les carnations, même les plus sensibles ? Payot a soigné la formulation de la dernière référence de sa gamme de soins vitaminés, reconnaissable à ses flacons de verre orange. Pour en faire un soin universel, les formulateurs ont utilisé des ingrédients naturels connus pour leur action anti-oxydantes, comme la grenade, les baies de goji et d’açaï, en y ajoutant de la vitamine C et de l’huile d’abricot, un fruit riche en bétacarotène.

Facile à utiliser avec sa pipette (quelques gouttes suffisent), l’huile pénètre rapidement et assouplit la peau. La sensorialité est au rendez-vous, puisque le produit dégage une discrète empreinte olfactive à base de melon, pêche et musc blanc. Composé à 99% d’ingrédients naturels et végan, l’huile «bonne mine» serait-elle le prochain produit culte de la marque ?

Payot, Huile Bonne Mine Eclat My Payot, 45 euros le flacon de 30 ml. En vente en institut, spa et chez les dépositaires de la marque.