Une gamme de maquillage naturel en vente directe

Les deux vedettes de la gamme sont indiscutablement la crème de teint bonne mine et le lip glow. La crème de teint avec sa teinte rosée universelle, légèrement nacrée fond sur la peau pour un effet teint lumineux. Elaboré à base de beurre de moringa et d’huile de macadamia, le lip glow est un baume coloré qui nourrit les lèvres. Les deux produits sont formulés à 97% d’ingrédients d’origine naturelle.

La ligne se complète d’une poudre mosaïque, composée de six teintes ensoleillées à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, d’un crayon correcteur de teint et anti-cernes, d’un mascara formulé à partir d’extraits d’orange et d’acacia, et d’une brume légère pour le corps et les cheveux, disponibles en trois fragrances.

Akéo, gamme Danaïdes Make Up Nature : Crème de teint, 20,90 euros les 40 ml ; Lip low, 17,90 euros ; Poudre mosaïque 29,90 euros ; Anti-cernes, 9,90 euros ; Brume parfumée 24,90 euros le flacon pompe de 250 ml.