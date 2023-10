Un anti-cerne pour défatiguer le contour de l’œil

C’est la zone la plus fragile et la plus fine du visage : la peau du contour de l’oeil est pauvre en glandes sébacées et en fibres de collagène. Sollicitée sans cesse par 22 muscles en perpétuel mouvement, elle est la première à marquer les signes de l’âge.

Les cernes et les poches sous les yeux peuvent être déclenchés pour de multiples raisons : rétention d’eau, vieillissement cutané ou encore excès de gras prioritaire. Pour formuler ces trois soins teintés, les chercheurs de Biologique Recherche ont sélectionné du complexe d’aubépine et de jasmin d’Arabie pour diminuer l’intensité des pigments responsables de la coloration des cernes.

Ils y ont ajouté une combinaison d’algue rouge et d’extrait de fruit de Tara pour un effet tenseur et liftant pour le contour de l’œil. Pour lutter contre les poches, ils ont sélectionné des polyphénols d’avocat, connus pour agir sur la microcirculation et le décongestionnaient des tissus.

Enfin, dernière touche : de l’extrait de levure d’agave bleu, riche en oligosaccharides et de l’acide hyaluronique pour améliorer l’aspect général de la peau, lisser l’épiderme, repeupler les rides et réhydrater le contour de l’œil.

Les méthodes d’application

La méthode d’application diffère selon l’effet recherché. Pour corriger les cernes, il suffit d’appliquer trois touches de soin dans le creux, puis estomper au doigt ou au pinceau. En ce qui concerne les poches, il faudra appliquer trois touches en-dessous et estomper en remontant au ras des cils.

Enfin, pour défatiguer le regard, la marque recommande d’appliquer trois touches sur le contour de l’œil, puis tapoter et étirer jusqu’au coin externe.

Biologique Recherche, Eye Care Concealer, 67 euros le flacon de 5 ml, en vente dans les ambassades de la marque et ses dépositaires.