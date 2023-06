Travail dissimulé et fraude fiscale dans un institut de beauté

Installée dans le quartier des Minimes, à Toulouse, la gérante d’un institut de beauté est sous le feu des projecteurs, après un contrôle inopiné de l’Urssaf, en décembre 2020. Les agents ont découvert qu’elle n’avait jamais déclaré les deux employés de son salon, parmi lesquels une personne sans papier, mettant ainsi de côté leurs droits sociaux, rapporte La Dépêche.

Fait aggravant : la jeune femme de 29 ans n’a pas non plus déclaré son chiffre d’affaires depuis 2019. Devant les enquêteurs, elle a reconnu les faits, soulignent nos confrères. Au total, le préjudice subi par l’Urssaf a été estimé à plus de 23 000 euros. À la suite à sa convocation au commissariat, le 13 juin, elle est repartie avec une convocation pour une procédure de «plaider-coupable», également appelée comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).