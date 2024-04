Soin visage : un glow venu de l’intérieur

Et si au lieu de l’injecter, on le buvait ? Ce nouveau complément alimentaire contient par ampoule 250 ml d’acide hyaluronique de bas poids moléculaire, aromatisé à la cardamome. C’est l’un des dosages les plus élevés du marché : l’ampoule de 15 ml correspondrait à 25 gélules !

D’après le fabricant, il serait capable de pénétrer dans les couches profondes du derme et d’assurer un maintien de l’hydratation cutanée. Mais les promesses ne s’arrêtent pas là : ce complément alimentaire faciliterait aussi la diminution des rides et améliorerait l’élasticité et l’éclat de la peau. Pour obtenir un vrai résultat, il faudrait boire une ampoule chaque matin, pure ou diluée dans un verre d’eau, pendant 20 jours.

Inlissa, Hydratation et éclat de la peau – effet glow, 45 euros la boite de 20 ampoules. En vente en spas, centres de beauté et sur le site de la marque.