Soin visage : double nettoyage à la coréenne

Lorsqu’on parle de double nettoyage, autant se tourner vers ceux qui en ont fait un principe absolu. La jeune marque Yepoda fait ainsi fabriquer tous ses produits en Corée du Sud, réputée pour sa culture de la beauté et ses standards élevés en matière de cosmétiques. Ce «Cleansing Duo», son dernier lancement, confirme cette maîtrise.

Le double nettoyage commence toujours par un démaquillage à base d’huile pour dissoudre et éliminer les substances lipophiles, comme le maquillage ou les écrans solaires. La deuxième étape consiste à appliquer un nettoyant à base d’eau et d’acide salicylique, qui prend pleinement effet quand il est associé à la base huileuse du premier produit. Une façon radicale d’éliminer les résineux aqueux comme la transpiration, le tout sans agresser la peau.

Une mousse et un baume nettoyants

Dans ce cas précis, le premier produit se présente sous la forme d’un baume nettoyant doux, formulé à partir d’huile d’olive et de coco, qui démaquille, nettoie et nourrit en profondeur. Sa fragrance légèrement sucrée et fruitée invite à la détente été sa texture fond sur la peau.

Selon la marque, son complément, le Bubble Double, une mousse nettoyante enrichie en acide salicylique et en grenade nettoie en profondeur, exfolie en douceur et prévient les impuretés. le tout en préservant un pH neutre pour éviter le dessèchement.

Yepoda, Calm Balm, 25 euros le pot de 80g ; The Bubble Double, 21 euros les 120 ml. En vente sur le site de la marque.