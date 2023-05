Restructuration des sourcils : brow lift ou brow lamination ?

Le brow lift est une technique de restructuration des sourcils offrant des résultats durables, tandis que la brow lamination est une alternative temporaire et non invasive. Bref, deux techniques qui se distinguent l’une de l’autre !

Le brow lift et la brow lamination sont deux techniques esthétiques visant à améliorer l’apparence des sourcils. Il est courant de les confondre, car elles ont toutes deux pour objectif de rehausser et de redéfinir les sourcils. Cependant, pour les puristes, ces techniques présentent des différences notables dans leur approche, leurs résultats et leur durée.

Brow Lift

Également connue sous le nom de microblading, cette approche repose sur la création de petites incisions dans la peau des sourcils pour insérer des pigments colorés, qui sont insérés dans la couche supérieure de l’épiderme, à l’aide d’un stylo manuel appelé microblading, contenant une lame fine.

Comblant ainsi les zones clairsemées, le brow lift permet d’obtenir un effet de remplissage naturel des sourcils, dont la couleur s’harmonise avec les poils naturels. Les résultats sont durables, pouvant durer entre 12 et 18 mois, en fonction de la peau de chaque personne et des soins apportés aux sourcils.

Il convient surtout aux clientes qui souhaitent redessiner et ajuster la forme, la densité et la couleur de leurs sourcils, avec un effet harmonieux et naturel qui s’adapte à leur visage. Cette technique convient tout particulièrement aux personnes aux sourcils clairsemés ou ayant été trop épilés par le passé.

Brow Lamination

Mais le plus souvent, le brow lift, ou «brow up» est assimilé au brow lamination, également appelé «rehaussement de sourcil». C’est pourtant une toute autre technique, non invasive, qui vise à redresser les poils et à les ordonner dans une courbure qui donnera l’impression d’un sourcil plus fourni et plus dense, mais parfaitement maîtrisé.

Le protocole commence par le nettoyage des sourcils, qui sont ensuite brossés vers le haut. Puis la praticienne applique un produit de fixation pour les maintenir dans la courbure choisie. Il s’agit souvent de produits similaires à ceux que l’on emploie pour le rehaussement de cils. Cette colle naturelle fige l’ensemble. Certains gels sont à effet 3D, avec un mélange de pigments pour colorer des sourcils trop clairs.

Cette méthode convient aux personnes ayant des sourcils épars, fins ou de forme inégale. N’oublions pas qu’après 50 ans, les sourcils suivent la courbe descendante des paupières et les poils s’étiolent. C’est aussi après cet âge que les femmes les épilent moins souvent. Autant de candidates possibles au brow lamination, car redresser le sourcil rajeunit le regard et illumine le visage.

Et l’entretien ? Après une séance de brow lamination, la règle est claire : pas d’eau, pas de chaleur et pas d’huile pendant 24 heures. Après ce délai, votre cliente peut reprendre ses routines habituelles, en se souvenant qu’il suffit pour entretenir la courbe de ses sourcils, de les brosser vers le haut. La durée totale d’un brow lamination est de 4 à 6 semaines.

Un bémol : la brow lamination, impliquant l’utilisation de substances chimiques telles que des fixateurs, des produits de redressement ou des colorants, n’est pas indiquée pour les personnes ayant une peau sensible ou allergique aux composants utilisés.

Un sourcil réussi

Pour une ligne parfaite, la tête du sourcil doit démarrer au coin interne de l’oeil et s’aligner avec l’arête du nez. Il faut ensuite soigner l’arc : c’est le point culminant, qui permettra de définir le regard.

Le secret d’une restructuration de sourcil réussie ? S’assurer qu’il n’y ait pas une moitié montante et une moitié descendante, mais deux tiers montants et un tiers descendant. La queue du sourcil sera donc plus courte que le corps du sourcil, ce qui permet visuellement d’obtenir un effet «lift» du regard.