Quand le make-up s’inspire de l’Egypte ancienne

Cet été, l’inspiration make up se tourne du côté de Cléopâtre. La nouvelle collection d’Artdeco met à l’honneur un teint naturel – mais très travaillé – avec une poudre bronzante, un blush ensoleillé et un illuminateur en deux teintes, les trois logés dans un boitier évoquant l’Egypte ancienne.

Un thème que l’on retrouve aussi sur la palette de fard à paupières, contenant huit teintes métallisées, mates et nacrées. La combinaison de ces teintes offre de nombreuses possibilités, du maquillage naturel au smock eye appuyé. Le liner Khol waterproof noir permet d’encadrer l’oeil dans la plus pure tradition des bas reliefs égyptiens.

La bouche, elle, reste discrète, mais parfaitement hydratée avec le Lip Wonder sérum, soulignée par deux lipliners discrets (Camel ou Rosy Nude). Les beautystas qui cultivent le sens du détail apprécieront le spray «on leg», un véritable fond de teint à pulvériser sur les jambes, disponibles en trois coloris : Sand, natural médium et natural tan, à choisir selon sa carnation. Avec deux vernis irisés : un vert discret (ancient scarab) et un beige irisé (pharaon pearl) pour assortir ses ongles à cette inspiration « antique ».

Goddess of the sun, collection en édition limitée, disponible chez les dépositaires Artdeco.