Ongles : pleins phares sur le beurre de karité !

Ce nouveau soin associe le beurre de karité à l’huile de soja pour obtenir une texture riche et fondante, formulée à partir de 90% d’ingrédients naturels. Le tube a été muni d’un applicateur pour obtenir un contour des ongles net et uniforme. L’objectif : combattre le dessèchement des cuticules, un phénomène courant durant la saison froide.

Une gamme de soins complète

Il rejoint la gamme soins des mains de la marque, qui comprend déjà un gommage blanc onctueux, à base de beurre de karité, d’huile de jojoba, d’amande douce et de noyau d’abricot, d’une crème nourrissante à base de beurre de karité, d’huile d’amande douce et de macadamisa, parfumée à la fleur de coton, et d’un soin «coup de poing» pour les peaux sèches et abîmées, dont la formulation s’enrichit de glycérine et d’un complexe de cinq huiles végétales : avocat, germe de blé, macadamia, abyssinie, grain d’inca.

Les produits L’Onglerie sont disponibles en instituts et sur le site de la marque.