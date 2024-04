Maquillage : un teint głowy pour le printemps

Plus rien ne nous étonne venant de la Corée, où le must ultime est de présenter au monde une peau parfaitement saine et naturelle, même si c’est le résultat de produits très pointus et d’une rigoureuse routine beauté ! C’est le cas de ce nouveau fond de teint «cushion», dont la texture se fond avec l’épiderme dès la pose. Sa facilité d’application ferait presque oublier la sophistication de sa formulation.

Une formulation protectrice et hydratante

Car la vraie valeur ajoutée se trouve dans la composition, qui marie de l’huile d’abricot et de jojoba, du niacinamide et du squalane végétal, et s’enrichit d’un SPF 30 pour protéger la peau du soleil. Le tout en accord avec les principes fondateurs de la clean beauty, à savoir sans silicone, paraben, microplastiques, huile minérale, formaldéhyde, colorant artificiel, sulfate et alcool. Cerise sur le gâteau, le produit est rechargeable.

Disponible en sept teintes, il permet d’obtenir un éclat naturel et un aspect sain, ce dernier aspect étant l’effet le plus recherché. Fabriqué sous contrôle dermatologique en Corée du Sud, ce fond de teint convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles.

Yepoda, The Dewy day, fond de teint cushion, 35 euros ; la recharge, 29 euros. Disponible sur le site de la marque.