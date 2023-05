Manucure brésilienne : préserver les ongles et les cuticules

La manucure brésilienne se distingue des méthodes traditionnelles par son approche unique des cuticules, consistant à les repousser et à les traiter en profondeur pour une meilleure hydratation et une apparence plus nette.

Cette technique offre de nombreux avantage par rapport aux manucures classiques. Elle se concentre sur l’hydratation en profondeur des cuticules et des ongles en utilisant des techniques de massage et des soins spécifiques, tels que la kératine et l’huile d’Argan, connues pour leurs propriétés protectrices et nourrissantes.

En effet, lors de la réalisation d’une manucure brésilienne, les cuticules ne sont pas coupées mais sont repoussées et traitées avec soin, car les esthéticiennes les adoucissent auparavant, grâce aux produits utilisés, afin qu’ils ne soient pas endommagés ou enflammés, préservant ainsi leur fonction naturelle qui est de protéger l’ongle contre les bactéries et les infections.

Au final, les ongles ont une apparence plus nette et plus saine, ce qui est particulièrement important pour les clients qui ont les ongles fragiles ou cassants. La pose d’une manucure brésilienne dure environ deux semaines, donc plus longtemps qu’une manucure classique. La technique est particulièrement appréciée en hiver, où le froid et les changements de températures rendent les mains plus sèches.

À qui la proposer ?

La manucure brésilienne est particulièrement adaptée aux personnes ayant des cuticules sèches, abîmées ou récalcitrantes, qui nécessitent un soin en profondeur. Elle convient aussi à celles qui souhaitent une manucure plus naturelle, sans couper les cuticules, tout en ayant une apparence soignée et élégante.

Elle peut être proposée à tous types de clients, hommes et femmes, et s’adapte à toutes les longueurs et formes d’ongles. Elle est également compatible avec l’application de vernis semi-permanent ou de gel, qui permet de rendre la manucure durable et résistante.

Quels matériels et quels produits utiliser ?

Au Brésil, l’hygiène des mains et des ongles est un sujet sérieux. La manucure s’effectue donc avec des accessoires désinfectés et stérilisés avant chaque utilisation.

Pour la réaliser, vous aurez d’abord besoin d’un dissolvant doux, pour enlever toute trace de vernis et nettoyer les ongles en profondeur, puis d’une lime à ongles, pour donner aux ongles la forme désirée. Un produit émollient sera ensuite nécessaire pour ramollir les cuticules.

Pour pousser les cuticules vers l’arrière, on utilise un bâtonnet de buis ou un repousse-cuticules, en prenant soin de ne pas les couper pour ne pas altérer leur fonction de protection naturelle de l’ongle. Une crème hydratante spécifique pour les cuticules et les ongles permettra nourrir et hydrater les ongles, les cuticules et les mains. Un polissoir sera nécessaire pour lisser la surface des ongles et ainsi leur donner un aspect lisse et brillant.

Enfin, un vernis de base coat, protecteur, sera posé. Ensuite, si vous souhaitez ajouter une touche de couleur, vous pouvez opter pour un vernis coloré en fonction des préférences de la cliente. Dernière étape : pour protéger et faire briller le tout, un top coat peut être appliqué, afin de sceller la manucure.

Comment se déroule une manucure brésilienne ?

Nettoyage des ongles. Commencez par enlever tout vernis et nettoyer les ongles avec un dissolvant doux.

Limage des ongles. Limez les ongles pour leur donner la forme désirée, en évitant les angles trop vifs.

Hydratation des mains. Faites enfiler à votre cliente des gants contenant une préparation destinée à hydrater la peau en profondeur, comprenant de l’allantoïne, de la kératine, du calcium, de l’hamamélis et de l’huile essentielle de tea tree, connue pour ses propriétés anti-infectieuses.

Soin des ongles. Au bout d’une dizaine de minutes, découpez le bout des gants pour laisser apparaitre les ongles et les soigner.

Application d’un produit émollient. Appliquez un produit émollient spécifique sur les cuticules pour les ramollir et faciliter leur repousse. Laissez agir quelques minutes.

Repousse des cuticules. À l’aide d’un bâtonnet de buis ou d’un repousse-cuticules, repoussez délicatement les cuticules vers la base de l’ongle, en évitant de les couper ou de les abîmer, pour obtenir un ongle lisse et net, offrant une belle pose au vernis.

Pose de vernis. Au Brésil, on recouvre l’ongle entier de vernis, sans s’occuper de déborder ou pas. La praticienne retire le surplus, la pose terminée, avec un coton imbibé de dissolvant et une baguette en bois. Ce type de pose permet au vernis de bien tenir dans les coins de l’ongle, où il a plus tendance à s’écailler.