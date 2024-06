Make-up : succombez à la tendance Island Girl !

Après la Tomato Girl, le Strawberry makeup, voici donc Island Girl make up, censé reproduire la beauté des femmes qui vivent toute l’année sur une île. Cela se traduit par un teint subtilement doré, rosi au niveau de l’arête du nez, et des pommettes pour un effet coup de soleil.

Certes, pour éviter le vrai coup de soleil, il suffit d’appliquer une crème solaire sur le visage avant de commencer à maquiller. Mais il faut surtout nourrir la peau en profondeur, avec une crème de jour, éventuellement un sérum, puis camoufler d’éventuelles rougeurs avec un correcteur, tout en gardant la main légère par petites touches pour conserver l’effet naturel.

Le teint est ensuite travaillé avec une poudre bronzante et un blush, pour une carnation éclatante. Pour finir le look, il suffira d’un peu de mascara sur les cils et d’une application de gloss, pour effet retour de vacances…

Un pinceau biseauté pour l’application

Pour parfaire ce look «naturel» (mais très travaillé), Nocibé propose cette saison toute une sélection, de produits, avec, en exclusivité, un sérum hydratant, léger et soyeux, (Dreamy Drops de Florence by Mills), un blush crème à l’huile de graines de thé vert fermentées (Cheeky Low Cream Blush), une poudre bronzante mate visage et corps (Big Bronzer).

Sans oublier, l’arme absolue : un pinceau biseauté qui épouse parfaitement les formes du visage pour une application précise et homogène. Et pour celles qui n’aiment pas la poudre bronzante, un bronzer liquide facile à appliquer, à la couvrante modulable au fini mat et lumineux.