Le collagène à boire séduit l’Hexagone

Née en 2021, la seule gamme de collagène à boire aromatisée a déjà vendu plus de 10 000 unités en Europe. Avec des effets visibles sur la peau, les ongles et les cheveux, la formule réinvente le In & Out des routines beauté.

Le collagène, formule magique de l’anti-âge… On le retrouve dans tout le corps. Non seulement dans la peau, mais aussi dans les os, les tendons, les ligaments et le tube digestifs entre autres organes. Bref, stimuler la production de ce collagène évite de choisir entre beauté et santé !

D’autant que la marque Twenty Dc, à l’origine de ce produit, l’a formulé en mariant son collagène marin à l’acide hyaluronique et à l’élastine, le tout garanti sans OGM, sans sucres ajoutés et fabriqué en France.

Avec un dosage de 10g par jour, la marque promet des résultats visibles à la fois sur la peau, les ongles, les cheveux … et les articulations. Et la gourmandise est au rendez-vous : fraise, choco-caramel, thé pêche et vanille, autant de saveurs disponibles pour la poudre sur l’on peut diluer dans son café matinal.

Twenty DC, Collagène peau magnifique, 52,90 euros le pot de 280g, pour une cure d’un mois. Disponible en magasins fitness, pharmacies et instituts de beauté.