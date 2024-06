Lady Gaga lance un blush sérum riche en actifs

Les dernières années ont vu naître de nombreux produits de maquillage hybrides, du mascara revitalisant aux rouges à lèvres hydratants. Il a fallu attendre la marque créée par Lady Gaga pour que le blush, lui aussi, se mette de la partie. Développé pour un usage universel, ce sérum-baume de soin est censé favoriser la synthèse de collagène.

Décliné en sept teintes – une huitième est en cours d’élaboration -, le blush produit sur la peau une teinte translucide, récréant le fameux effet «glass skin». S’il ressemble à un gloss, il se fond parfaitement à la peau sans aucun résidu collant.

Une formulation à 70% d’actifs

Dans la formulation, végane et sans polluant, on retrouve de l’arnica fermenté, pour réduire les rougeurs et les irritations, un complexe de baies de Goji, pour renforcer l’éclat et repeupler la peau, du shiunko fermenté – une herbe médicinale chinoise réputée pour raffermir la peau -, du thé vert fermenté, pour favoriser l’élasticité, de la racine de réglisse fermenté, pour apaiser et illuminer, et, enfin, du squalane végétal, pour nourrir et de la vitamine E, pour lutter contre le stress oxydatif.

Côté pratique, ce baume-bush peut s’appliquer de trois façons différentes : en faisant glisser légèrement le stick sur la pommette, en tapotant avec le doigt, pour mieux sculpter le visage, ou encore au pinceau, pour l’estomper au mieux. Multi-usage, ce blush peut aussi s’appliquer sur les lèvres. Pour une teinte subtile et transparente, il suffit de tamponner et d’estomper. Pour une couleur plus éclatante, il est conseiller d’appliquer le baume directement sur les lèvres pour intensifier le pigment.



Haus Labs by Lady Gaga, Color Fuse Glassy Blush Balm, existe en sept teintes, 34 euros. Disponible à partir du 13 juin 2024 chez Sephora, en ligne, et chez les dépositaires de la marque.