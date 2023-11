Hydratation extrême : six produits pour l’hiver

Haute technicité et garantie de résultats : avec ses six nouvelles références, Ericson Laboratoires propose une approche nouvelle de l’hydratation, grâce à une synergie innovante de principes actifs à forte concentration. Même les peaux les plus demandeuses, celles qui combinent sécheresse et déshydratation devraient y trouver de quoi combler leurs besoins cutanés en eau.

La formulation s’appuie sur quatre actifs complémentaire. Le premier, issu de la biotechnologie, est composé d’un extrait d’hibiscus sabdariffa (oseille de Guinée), sélectionné pour sa richesse en bétaïne (substance extraite de la betterave), associée à de la glycérine et à de l’érythritol, provenant du maïs. Le deuxième actif est une combinaison de glycérol et d’un D-glucose, tous deux d’origine végétale, conçu pour renforcer le réseau naturel d’hydratation.

Activer la production de céramides

Pour assurer un équilibre parfait entre hydratation immédiate et hydratation sur le long terme, la formulation fait aussi appel à des bio-polymères naturels comme l’alginate de sodium et l’acide hyaluronique, associés à l’urée, à la sérine, un acide aminé, et au tréhalose, un sucre.

Cette combinaison d’actifs agit à la fois comme un film protecteur et comme réserve d’hydratation. Enfin, dernier actif, le cicalfate, stimule la production de céramides, dont on sait qu’ils jouent un rôle essentiel au sein de l’épiderme pour la cohésion cellulaire. Issu de l’enveloppe protectrice d’un fruit exotique, le rambutan, il renforce la fonction barrière de la couche cornée, stimule l’énergie cellulaire et maintient l’hydratation cutanée.

La gamme comprend six produits, à utiliser en synergie : un sérum aqua-fixateur, un concentré multi-réparateur, un fluide aqua-équilibrant, une crème aqua-ressourçante, une crème ultra-résiliente et un nutri-baume, pour garder des lèvres douces.

En contrepoint de cette ligne très technique, la marque n’a pas occulté pour autant le plaisir d’utilisation : les textures enveloppantes et sensorielles et le discret parfum réconfortant font de cette gamme un apport intéressant pour la saison froide.

Ericson Laboratoire, Gamme Hydro Advanced, six produits, de 39 à 64 euros. Disponibles dans les instituts dépositaires ou sur le site de la marque.