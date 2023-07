Gadgets beauté sur Internet, attrape-nigauds ou vrais accessoires ?

Magie d’internet, la folie des gadgets beauté a envahi les Etats-Unis, toujours à la recherche d’un produit miracle. En Europe, la vogue de la cosmétique instrumentale et de la K-Beauty les propulse au premier plan. Bref, on pensait jusqu’ici que ces excès étaient réservés au continent asiatique. Ce n’est visiblement plus le cas.

Certains gadgets, comme l’épilateur manuel à ressort, le repulpeur de lèvres ou le guide traceur pour eyeliner, ont déjà trouvé le chemin des instituts, où ils sont vendus en tant que produits additionnels, tous comme les masques en tissu imprégnés, qui font aujourd’hui partie intégrante des routines beauté.

En sera-t-il de même pour des dispositifs plus lourds, comme ceux que nous vous présentons ici ? Peut-être. Si certains des objets font encore sourire, ils sont pourtant disponibles sur la Toile…

Le must des gadgets beauté : l’anti-âge

Le «combat» le plus important concerne le relâchement du visage, et donc les rides. Il y a quelques années, les réseaux sociaux se sont enthousiasmés sur les masques patchs pour les lèvres, largement diffusés sur Instagram. La palme revient désormais à cet embout buccal en silicone censé éviter les relâchements des tissus et des muscles.

Trois minutes par jour, on le glisse dans sa bouche et l’on s’exerce à répéter plusieurs fois toutes les voyelles pour raffermir la peau. Selon le fabricant, le porter trois minutes par jour suffirait à retarder le vieillissement…

Encore plus fort : le «pao», un instrument de fitness facial né au Japon. Partant du principe que les quarante-trois muscles du visage s’affaiblissaient au fil du temps, la société MTG a conçu cet accessoire surprenant de 60 cm, pourvu d’un embout central. On mode d’emploi est simple : il faut sucer l’embout central et secouer la tête !

Aux dires du fabricant, qui s’est offert Christiano Ronaldo comme égérie, à raison de deux séances de 30 secondes par jour, l’utilisateur pourrait ainsi entretenir son tissu musculaire et éviter de recourir au Botox…

Masque ou instrument de torture ?

Autre obsession japonaise : le double menton. Pour y remédier, les fabricants proposent deux options. La première, c’est une drôle de tétine, qui coince la langue pour effacer ce petit surplus de peau, avec des séances de dix minutes par jour. Autre solution : le masque élastique, à porter quinze minutes par jour, de préférence dans son bain.

En Corée, les gadgets beauté ne manquent pas non plus, mais on cherche plutôt à transformer son menton. L’idée est de pouvoir obtenir une forme de visage en triangle, appelée le «diamant shape». Pour acquérir ce petit menton pointu, les fabricants font preuve d’imagination.

Ils multiplient les masques en tissu imbibés, que l’on fait tenir grâce à des mentonnières en silicone ou en tissu élastique que l’on fixe derrière les oreilles, sur le sommet du crâne ou à l’arrière de la nuque. La promesse est forte : un effet visible dès la première séance de 30 à 40 minutes.

Des gadgets beauté pour un nez fin et droit

Plus fin, plus droit : ce type de nez obsède les beautistas nipponnes. Pour éviter un passage à la case chirurgie, des marques ont imaginé un… redresseur de nez maison. Cela commence par de petits embouts en plastiques (Hanaputti), adaptés à la morphologie des femmes japonaises, que l’on insère dans les narines pour redresser artificiellement l’extrémité du nez.

Nettement moins discrètes : les pinces à nez, en forme de papillon, qui font pression sur la cloison nasale. Si l’on ne craint pas le ridicule, les fabricants promettent un effet durable en cas d’utilisation quotidienne. Tout comme cette pince rose à multiples points de pression qui éviterait la rhinoplastie, si on l’utilise 15 minutes par jour.

Mieux : une pince incurvée à quatre embouts, un « gadget beauté » qu’il vaut mieux réserver à l’intimité… La palme revient au redresseur de nez «électrique», qui fonctionne sur pile et qui, à raison de trois minutes par jour, affinerait et redresserait le nez grâce à ses vibrations électriques.

De grands yeux façon manga

Depuis qu’elles sont en contact avec les standards américains, les Asiatiques rêvent d’avoir de grands yeux comme les Occidentales. Pour ne pas recourir à la chirurgie esthétique, elles se tournent aujourd’hui vers des gadgets improbables, comme ces lunettes censées recréer un effet de double paupière. Le truc ? Deux cercles métalliques qui font pression et qu’il faut porter une fois par jour.

Qui dit regard lumineux, dit suppression des cernes. Là encore, les fabricants japonais ont trouvé des solutions originales, comme ce masque vibrant destiné à améliorer la qualité du sommeil et à supprimer les cernes et poches sous les yeux. Utilisé trois minutes par jour, ce dispositif promet de stimuler les muscles du contour de l’œil et la microcirculation, grâce aux micro-courants.

Savoir mordre pour obtenir un sourire éclatant

Il n’est pas question ici d’orthodontie, mais d’expression. Pour corriger un sourire qui ne relève pas suffisamment les commissures des lèvres, voici une pièce de silicone que l’on doit mordre cinq minutes par jour si l’on veut obtenir un sourire plus chaleureux. Bonus : ce système fortifierait aussi les gencives et les dents, tout en faisant travailler les muscles des joues.

LIRE AUSSI : Cosmétiques : le retour de la K-Beauty, toujours à la pointe de l’innovation