Du catch à la cosmétique : la ligne pour homme de Dwayne Johnson

Près de 400 millions d’abonnés le suivent sur Instagram… C’est cette audience – en majorité masculine – qu’espère séduire l’ancien lutteur professionnel, star de Fast and Furious, avec sa toute nouvelle ligne masculine. Si peu de marques pour hommes ont réussi à s’imposer au cours des dernières années, l’acteur américain propose un concept innovant : une routine visage rapide de 90 secondes chrono.

Elle est composée d’un nettoyant, d’un tuner rajeunissant, d’une crème hydratante et d’un contour des yeux. La gamme comprend une gamme corps et – plus surprenant – cheveux. Grand amateur de tatouages, l’acteur américain propose aussi un duo de soins pour hydrater et protéger les dessins. Le tout à moins de 10 dollars le produit…