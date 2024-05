Cosmétiques : pleins phares sur la rose musquée

La gamme ne comporte que quatre produits, mais les jeunes créateurs Kim Lynn Schmitz et Roberto Zingarelli promettent de les décliner dans une routine beauté simple, clean et efficace. L’actif commun à tous les produits reste l’huile de rose musquée, réputée purifiante, astringente, apaisante et réparatrice.

La routine commence par un nettoyant sans savon à base d’huile, dont la formule délicate ajoute à la rose musquée de l’huile de jojoba et de ricin, et de la vitamine E pour dissoudre les impuretés, le maquillage et l’excès de sébum, sans perturber l’équilibre naturel de la peau.

La marque se tourne vers le marché français

Ce nettoyage précède le tonique visage, riche en hydrolat de rose, conçu pour rafraîchir et préparer la peau. La routine se poursuit avec une huile visage de jour, dont la texture non grasse est rapidement absorbée, et convient à tous les types de peaux, même les plus sensibles. La formulation marie l’huile de rose musquée avec quatre autres huiles (argan, macula, jojoba et pépin de raisin), du squalane végétal, de la vitamine E et des flocons d’or.

Pour le soir, la marque propose une huile où la rose musquée se combine, cette fois, avec de l’huile d’avocat, d’argan, d’amande douce, de la vitamine E et des pétales de roses séchées. La formule permettrait d’hydrater en profondeur, de favoriser la production de collagène et d’apaiser l’épiderme. En Suisse, la marque est distribuée en ligne et en instituts de beauté. Elle se tourne aujourd’hui vers le marché français.

Rosaly, Nettoyant à l’huile, 39 euros le flacon de 100 ml ; Pure, tonique visage, 36 euros le flacon de 100 ml ; Huile de jour Aur’Or, 44 euros les 50 ml ; Or Rose, huile de nuit, 42 euros les 30 ml.