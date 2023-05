Concours : un maquillage qui inspire les écoles européennes

À l’occasion du concours «Peace in Europe», organisé par Régions de France, l’école parisienne le Campus de l’esthétique et du spa a présenté une prestation de maquillage originale qui fait des émules.

Pour célébrer le 10ème anniversaire de la remise du prix Nobel de la paix à l’Union européenne, Régions de France avait décidé d’organiser, avec l’appui de chaque région, un concours d’écriture et de création, à partir du mois de janvier, à destination des lycéens et des apprentis, sur le thème de la paix européenne.

Le Campus de l’esthétique, qui regroupe l’École Françoise Morice, l’Académie Guinot-Mary Cohr et l’École internationale du spa, a présenté, pour sa part, le projet d’un maquillage pour la paix. Une initiative portée par Marie Gouverneur, élève en deuxième année de BTS des métiers de l’esthétique cosmétique et de la parfumerie (BTS ECP).

Marie a déjà remporté de nombreux concours de maquillage, y compris le titre national du challenge organisé par Make Up for Ever en 2021. Cette fois, la jeune femme a élaboré un maquillage puissant, en imaginant une envolée aux couleurs symboliques comme l’or et le bleu.

Décliner le maquillage dans d’autres écoles

Son inspiration ? Les super-héroïnes de son enfance, comme Wonder Woman, qui, tout en sauvant la planète, reste toujours impeccablement maquillée… Marie n’a pas gagné le concours, mais le Campus a décidé de poursuivre l’expérience en proposant aux élèves d’autres écoles d’esthétique en Europe de réaliser le maquillage de Marie et de le diffuser comme insigne de ralliement.

Deux écoles, l’Académie Casanova, à Barcelone (Espagne), et l’école Le Prestige, à Belgrade (Serbie), ont immédiatement répondu à l’appel. Cinq autres établissements sont en train de rejoindre le projet. Une initiative qui donnera l’occasion aux maquilleuses en herbe de se soumettre au jugement du public et des réseaux sociaux.

À la clé : des prix sous forme de formations offertes et de produits de maquillage.

Les écoles peuvent participer en contactant le site du Campus de l’esthétique, ICI