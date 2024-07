Anti-âge : le pouvoir ressourçant de la fleur de cerisier

«The ritual of sakura» s’inspire de la tradition japonaise du Hanami. Cette coutume consiste à apprécier la beauté des fleurs, surtout celles du cerisier (sakura), l’un des symboles les plus emblématiques du monde nippon. La floraison des sakura est un signe annonciateur du printemps. C’est aussi un rituel social, l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis autour d’un pique-nique, afin de déguster différents mets et boire du thé ou du saké sur des couvertures installées sous les arbres en fleurs.

La fragrance même de la fleur de cerisier est considérée comme un essentiel de bien-être, avec des notes ressourçantes pour le corps et l’esprit. Rituals l’a incorporée dans la formulation de son nouvel élixir à base d’huile et de lait de riz nourrissant, symbole d’abondance et de fertilité en Asie.

Une alternative végétale au rétinol

La formule a été élaborée à partir de bakuchiol, l’ingrédient phare de 2024, une alternative végétale au rétinol, parfois mal supporté par des épidermes sensibles. Utilisé avant l’application de crème ou de lotion pour le corps, cet élixir améliore et unifie le teint.

Il vient compléter la gamme du rituel of Sakura, qui comprend déjà une mousse de douche, un savon solide, un gommage corps un sérum à l’acide hyaluronique, une mousse hydratante et une série de produits parfumés pour la maison, sous forme de bougies, de bâtonnets parfumés, de gel lavant pour les mains, de lessive et d’adoucissant parfumé et d’un spray rafraichissant pour textile.

Rituals – The Ritual of Sakura, sérum booster naturel au bakuchiol, 29,90 euros les 100 ml.