Elle n’est encore pas disponible partout, mais cette nouvelle génération d’appareils de fitness semble faire le buzz, combinant vélo semi-allongé, infrarouges et vide d’air. Au final, ces machines, conçues pour l’amincissement, promettent de brûler six fois plus de calories que lors d’un entraînement classique, sans pour autant nécessiter plus d’effort.

Comment ça marche ? Le corps consomme des calories même au repos pour maintenir en activité ses fonctions vitales, mais si on augmente sa température, il va naturellement en brûler davantage, sollicitant particulièrement les poumons et le coeur. D’ou l’idée de rajouter des activités physiques…

En effet, les infrarouges chauffant l’espace de pédalage jusqu’à 50°C, la dépense énergétique est alors quasi immédiate, puisque la chaleur vient se rajouter à l’effort lié au pédalage.

Enfin, inspiré d’une technologie développée par la Nasa, le vide d’air est utilisé en rééducation pour limiter l’impact du poids lors de l’entrainement à la suite d’une blessure. En parallèle, il permet d’activer le drainage et donc d’accélérer l’évacuation des graisses.

Des résultats « visibles » sur la cellulite

Outre l’amélioration de la condition physique, la technique entraînerait des résultats rapides et visibles sur le renforcement musculaire, la perte de centimètres, l’amincissement (cellulite) et la détoxination, affirme le fabricant. Autre atout : son utilisation est facile, même pour les néophytes.

Le client revêt un pantalon de sudation et s’installe dans la capsule en position semi-allongée, ce qui lui permet de pédaler sans effort. Le praticien ferme la jupe en néoprène pour créer une parfaite étanchéité et générer le vide d’air. L’écran tactile propose d’écouter de la musique, de regarder une série ou de se connecter à un parcours virtuel intégré, tout en pédalant à son propre rythme le temps sélectionné.

Héritier des Waterbikes et autres vélos dans l’eau, cette nouvelle technologie présente l’avantage d’être beaucoup plus économe en énergie. Le vide coûtant moins cher que l’eau…

Appareil déconseillé aux cardiaques

Malgré tous ces atouts, l’Infrabike possède des contre-indications : les médecins le déconseillent aux femmes enceintes, aux patients ayant des varices, une maladie dégénérative ou des problèmes cardiaques élevés, ainsi qu’aux porteurs de pacemaker. De même, les personnes qui ont subi une chirurgie doivent atteindre au moins trois mois après cicatrisation pour entreprendre une séance.

Infrabike, disponible dans ces centres dédiés (Astra Body), en spas, instituts ou salles de remise en forme. Prix public conseillé : 35 euros les 30 minutes.