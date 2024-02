Sephora place l’inclusivité au coeur de sa nouvelle signature de marque

En adoptant sa nouvelle signature de marque, «We belong to something beautiful», traduisible en français par «Quelque chose de beau nous rassemble», Sephora entend mettre l’accent sur l’inclusivité. Une démarche qui vise à refléter l’engagement de l’enseigne à créer un environnement où chaque individu se sent accueilli, valorisé et connecté à travers la beauté, soulignant ainsi l’importance de rassembler les gens autour de ce qui les rend uniques tout en célébrant leur diversité.

«Cette signature a été un élément clé du positionnement de Sephora en Amérique du Nord et a contribué à redéfinir la beauté de prestige dans cette région. En l’adoptant à l’échelle mondiale, nous réaffirmons notre vision unique de la beauté, qui puise sa force dans l’expression de notre singularité, mais aussi dans notre appartenance à une communauté accueillante, sans frontières ni barrières», commente, Guillaume Motte, PDG de Sephora, cité dans un communiqué.

Participation de l’actrice Selena Gomez

Initialement lancée en 2019 sur le marché américain, cette signature de marque sera déployée à travers le monde dès le 5 mars, avec une campagne immersive réalisée avec l’agence BETC. La campagne sera affichée dans 400 magasins Sephora en Europe.

L’actrice américaine Selena Gomez, engagée en faveur de la santé mentale, de l’inclusivité et de l’acceptation de soi, participe aussi à cette campagne, avec sa marque Rare Beauty. Pas moins de 180 millions de membres font partie du programme de fidélité de l’enseigne de beauté dans le monde entier.

