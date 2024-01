Anca Marola, nouvelle directrice mondiale du numérique de Sephora

En poste chez LVMH depuis 2014, Anca Marola a dirigé le centre de données, qui réunit l’expérience client et consommateur, au sein du groupe, rapporte le site WWD, qui relaye une annonce interne. Elle a également joué un rôle clé dans la consolidation de la stratégie de données du groupe, en s’appuyant, notamment, sur des dispositifs d’intelligence artificielle (IA).

Diplômée de HEC Paris, avec un master en marketing, et du programme exécutif d’IA du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT), elle a débuté sa carrière dans le conseil et la recherche consommateur chez GFK. Pour le groupe LVMH, elle est à l’origine du partenariat de recherche avec le Stanford HAI (Human-Centered Artificial Intelligence) et de la création d’une académie des données, poursuit WWD.

«Au cours des dernières années, nous avons accéléré nos capacités en données et numérique pour les transformer en un moteur de croissance pour LVMH. Anca a été une contributrice clé de cette transformation, en construisant une organisation talentueuse et une stratégie de données robuste pour le groupe», a commenté Toni Belloni, directeur général du groupe LVMH.

LIRE AUSSI : Sephora veut aussi devenir une « destination capillaire »