Le groupe Marionnaud accueille une nouvelle équipe dirigeante

Kulvinder Birring a été nommé PDG de Watsons Chine en 2018. Auparavant, il avait dirigé les opérations de Watsons en tant que directeur général de la Malaisie et de l’Indonésie, détaille un communiqué du conglomérat chinois basé à Hong Kong. Le nouveau CEO gérera le portefeuille de plus de 730 magasins de Marionnaud sur huit marchés.

L’équipe de direction de le chaîne de parfumerie sera composée d’Emilio Leon et de Gabriele Betti, poursuit le communiqué. Actuellement directeur général de Marionnaud France, Italie et Europe Centrale, ce dernier sera promu directeur général adjoint du groupe Marionnaud.

«Gabriele est au service de Marionnaud depuis 16 ans, avec une expérience dans les domaines de la chaîne d’approvisionnement, de la technologie et du commerce, avant d’occuper des postes de direction en Italie puis en France, ainsi que d’un portefeuille plus large comprenant la Roumanie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie», a commenté Dominic Lai, directeur général du groupe AS Watson et directeur exécutif de CK Hutchison. Les nominations seront effectives à partir du mois d’avril.

