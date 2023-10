Commerce spécialisé : la beauté santé toujours dans le vert

La rentrée n’a pas commencé sous les meilleurs auspices pour le commerce spécialisé, qui enregistre, en moyenne, un recul de 4,2% en valeur, ce qui représente une baisse des volumes vendus entre 6 et 7%, «car les prix ont augmenté entre septembre 2022 et septembre 2023», souligne la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé Procos dans un communiqué.

En cause, l’inflation sur les produits alimentaires et les prix élevés du carburant, qui ont poussé les consommateurs à faire des arbitrages dans leur budget. Ainsi, l’habillement (-14 %) connaît un très mauvais mois, de même que la chaussure (-9 %) et l’équipement de la maison (-6,2 %).

En revanche, le secteur «beauté santé» s’en sort mieux, avec une «dynamique de croissance des ventes en valeur par rapport à septembre 2022 (+5 %)». Sur les neuf premiers mois de l’année, la beauté-santé affiche encore la progression la plus forte (+10,1%), alors que les autres secteurs voient leurs ventes en magasin n’augmenter que très légèrement, notamment l’habillement (+0,1%) et l’alimentaire spécialisé (+3,3%).

