Urban Keratin se lance dans les gummies

Fallait-il laisser l’avantage aux marques qui n’avaient rien à voir avec la coiffure ?… Depuis plus de deux ans, les gummies – des bonbons mous – volent la vedette aux compléments alimentaires traditionnels. En France, le mouvement a été initié par Fanny Adida avec Good Hair, de Lashilé Beauté, une formule destiné à la vigueur des cheveux. Un carton !

De quoi inspirer la marque Urban Keratin, spécialiste du lissage brésilien, qui vient de sortir sa propre version de ces «bonbons médicaux», en s’appuyant sur sa légitimité auprès des coiffeurs. Ce qu’elle propose ? Une cure naturelle et vegan, pour nourrir, revitaliser et accélérer la pousse des cheveux et des ongles sans effort.

La formulation exclusive combine vitamine B8, zinc, prêle des champs et ortie piquante, le tout sans sucre et sans gluten, avec une saveur cerise. Pour obtenir un résultat notable, la marque recommande une cure de trois mois, à raison d’une gomme par jour.

Urban Keratin, My Gummies cerise, 29,90 euros le pot de 30 gommes, disponible à partir de septembre 2024 chez les revendeurs agrées et sur le site de la marque.