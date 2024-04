Un traitement anti-âge pour les cheveux

Proposer des soins experts pour revitaliser et régénérer un cheveu qui vieillit ? Les coiffeurs commencent à s’en préoccuper. Là où la coloration et la technique composaient la majorité du chiffre d’affaires, les salons proposent aujourd’hui des soins capillaires. Pourquoi se tourner vers le soin ? Non seulement les résultats sont visibles instantanément, mais le coiffeur peut aussi proposer des soins à utiliser à domicile pour prolonger les effets «salon» dans le temps.

Ce trio de produits, distribué sous la marque Louis de Clairon, présente le double avantage de revitaliser les cheveux abîmés et de proposer au client une vente additionnelle pour continuer ses soins à domicile. Il se compose d’un shampoing «pro-detox», qui nettoie en profondeur, formulé à base d’acide hyaluronique, de protéine de soie, de kératine et kaempférol.

Clientes matures aux cheveux clairsemés

Il comporte aussi un soin regénérant à appliquer une fois par semaine pendant 15 minutes sur cheveux mouillés, avant de rincer abondamment. Un sérum revitalisant, – à base de biotine, protéine de soie, panthénol, huile de maïs, d’amande et de rose musquée, et de vitamines B5 et A -, démêle, hydrate et donne aux cheveux un effet volume et un aspect soyeux et brillant.

Une formule qui convient aux clientes matures dont les cheveux se clairsèment ou s’affinent. L’effet «instantané» au premier soin facilite la vente de ce trio de produits, qui répond aux demandes actuelles de la clientèle.

Prix public conseillés : Louis de Clairon, Shampoing Pro Detox, 250 ml + Soin Botox 500 ml : 40 euros TTC ; Sérum revitalisant « Magic » 9 euros TTC le spray de 200 ml. Distribué par Beauté Impact.