Trois nouveaux soins pour hydrater les cheveux texturés

Masque, sérum et gelée perfectrice : les boucles n’ont qu’à bien se tenir ! Avec sa formule riche en beurre de

Murumuru et à l’huile de lin, le masque capillaire préserve la légèreté du cheveu et définit les boucles tout en renforçant leur brillance.

Formulé à base d’eau, d’extraits de mangue et de basilic, le sérum, quant à lui, réduit les frisottis et lisse la surface des cheveux. La gelée sans rinçage, elle, hydrate en profondeur, tout en gardant une texture légère pour définir les boucles sans les figer. La texture est facile à appliquer. Selon Schwarzkopf, elle protège les cheveux de l’humidité et augmente la brillance naturelle.

Schwarzkopf, Authentic Beauty Concept, Masque hydratation intense, 40,70 euros le flacon de 200 ml; Sérum sublimateur de bouches, 40,70 euros le flacon de 100 ml.