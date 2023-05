Tendances : les multiples visages de la coupe garçonne

Courte et audacieuse, la coupe garçonne est devenue populaire dans les années 1920. Aujourd’hui, il en existe plusieurs variantes modernes, qui se distinguent par leurs longueurs, textures et finitions différentes.

Il y a un siècle, les femmes ont commencé à défier les normes traditionnelles de beauté en coupant leurs cheveux longs. Des icônes telles que Coco Chanel, Louise Brooks ou Clara Bow ont popularisé ce style, qui est rapidement devenu un symbole de liberté et d’émancipation féminine.

Si la coupe garçonne, également appelée «flapper» ou «bob», a connu un succès fulgurant dans les années 1920 et 1930, elle a aussi su traverser les décennies, revenant à la mode à plusieurs reprises, notamment dans les années 1960 avec Twiggy et, vingt ans plus tard, avec Madonna.

Aujourd’hui, elle demeure toujours un choix populaire parmi les femmes qui recherchent un look chic, moderne et facile à entretenir. Des célébrités comme Charlize Theron, Emma Watson et Anne Hathaway ont toutes adopté cette coiffure emblématique à un moment de leur carrière.

TENDANCES ACTUELLES

Pixie Cut asymétrique

La coupe garçonne asymétrique se caractérise par des longueurs inégales sur les côtés et une frange plus longue d’un côté. Cette coupe ajoute une touche de modernité et d’originalité à la coupe garçonne traditionnelle. Pour la réaliser, vous devez créer un dégradé progressif sur les côtés et garder une frange plus longue d’un côté.

Pixie Cut avec frange longue

La coupe garçonne avec frange longue est une variante moderne qui met l’accent sur une frange épaisse et longue. Elle peut aussi être coiffée de différentes manières. Pour la réaliser, vous devez garder les côtés courts et dégradés, tout en laissant une longueur suffisante pour la frange, qui peut être coiffée sur le côté, droite ou en biais.

Pixie Cut effilé

Le pixie cut effilé est une coupe garçonne qui présente des longueurs graduelles et des pointes effilées pour créer un effet de légèreté et de mouvement. Cette coupe est idéale pour les femmes qui souhaitent ajouter de la texture et du volume à leurs cheveux fins. Pour la réaliser, vous devez utiliser des techniques de coupe effilée et dégradée, en prenant soin de ne pas couper trop court pour préserver la féminité du style.

Pixie Cut bouclé

La coupe garçonne bouclée est une variante adaptée aux femmes aux cheveux naturellement bouclés ou frisés. Cette coupe met en valeur les boucles et apporte du caractère à la coiffure. Pour la réaliser, les coiffeurs doivent prendre en compte la nature des boucles et la façon dont elles réagiront à la coupe, en adaptant les longueurs et les dégradés pour obtenir un résultat harmonieux.

Pixie Cut avec undercut

La coupe garçonne avec undercut est une tendance audacieuse qui combine les éléments de la coupe garçonne classique avec un undercut prononcé sur les côtés et/ou à l’arrière de la tête. Cette coupe convient aux femmes qui souhaitent un look moderne et affirmé. Pour la réaliser, vous devez raser les côtés et/ou l’arrière de la tête, tout en conservant une longueur supérieure pour le dessus de la tête, qui sera ensuite coupée et coiffée selon la variante de pixie cut choisie.

Pixie Cut texturé

Le pixie cut texturé est une coupe garçonne qui met l’accent sur la texture et le mouvement des cheveux. Cette coupe répond à la demande des femmes qui souhaitent ajouter du volume et de la dimension à leurs cheveux fins ou plats. Pour la réaliser, vous devez utiliser des techniques de coupe telles que l’effilage et la coupe en pointe, ainsi que des produits coiffants pour donner du corps et de la définition aux cheveux.

Pixie Cut avec mèches colorées

La coupe garçonne avec mèches colorées est une tendance actuelle qui permet d’apporter une touche de fantaisie et de personnalisation à la coiffure. Les mèches colorées peuvent être subtiles ou audacieuses, en fonction des préférences de la cliente. Pour la réaliser, vous devez d’abord créer le pixie cut souhaité, puis ajouter les mèches colorées en utilisant des techniques de coloration appropriées.

Pixie Cut long

Le pixie cut long est une variante de la coupe garçonne qui conserve une longueur plus importante sur le dessus de la tête, permettant une plus grande variété de coiffures et de styles. Cette coupe convient aux femmes qui veulent un look court mais polyvalent. Pour la réaliser, vous devez dégrader les côtés et l’arrière de la tête, tout en conservant une longueur supérieure pour le dessus, qui peut être coiffée de différentes manières.

TECHNIQUE DE LA COUPE GARÇONNE

Une coupe garçonne réussie doit être adaptée au visage et à la personnalité de la cliente. Les cheveux doivent être coupés de manière à créer une forme harmonieuse et structurée, avec une frange bien définie et des transitions douces entre les différentes longueurs.

Il faut donc tenir compte de la morphologie du visage et de la texture des cheveux de la cliente, bien définir les lignes de coupe et travailler avec précision. Les erreurs les plus courantes sont les dégradés mal exécutés ou les longueurs inégales. Pour éviter les coupes trop courtes ou trop longues, commencez par couper les cheveux en plusieurs étapes, plutôt que de tout couper d’un coup. Voici les étapes de base.