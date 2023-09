Soins capillaires : une personnalisation inspirée de la nature

Omniprésente en esthétique, la personnalisation des soins est partie (aussi) à la conquête des salons decoiffure. Avec son nouveau service, baptisé Naturaltech Tailoring, Davines propose des formules à moduler en fonction du type de cheveux de vos clients.

Réservé aux salons de coiffure, il donne la priorité à la durabilité et à l’efficacité. Le principe : marier quatre sérums de base à six boosters spécifiques pour obtenir 24 combinaisons différentes. De quoi répondre à un large spectre de demandes !

Chaque sérum possède son propre champ d’action : Volume s’adresse aux cheveux fins, en les gainant de fibres de cellulose, Moisture hydrate les cheveux secs avec des huiles végétales, Radiante ravive l’éclat des cheveux décolorés et Strength renforce la structure kératinisée des cheveux stressés avec une molécule issue du sucre. Les boosters, quant à eux, sont constitués d’extraits végétaux provenant de l’agriculture biologique.

Une appli pour trouver la bonne formule

Pour accompagner les professionnels dans leur préconisation, Davines a créé Tailoring Consultation, un outil numérique qui permet d’obtenir la meilleure formule. Ainsi, le coiffeur peut hydrater le cheveu tout en réduisant les frisotti. Comment ? En combinant le sérum Moisture et le booster Controlling, à base de fleur de sureau. Il pourra aussi étoffer et raviver les crinières blondes, en mariant le sérum Volume et le booster Blonde Brightening.

Enfin, pour le lancement de de cette gamme de soins personnalisés, la marque en propose deux à réaliser en salon : l’Herbal hair Infusion fast treatment, sans temps de pose, et un soin plus complet et plus relaxant, pour traiter à la fois le cuir chevelu et les cheveux.

Davines, Naturaltech Tailoring, quatre sérums, six boosters, une application numérique. Disponibles chez les dépositaires Davines.