Soins capillaires : une édition limitée « lunaire »

Baptisée «Moon Capsule», l’édition limitée de L’Oréal Professionnel pour les fêtes se présente sous deux formats différents : des coffrets duos ou trios. Les premiers reprennent les grandes innovations de la marque : Métal Detox (pour éviter la casse et prolonger l’éclat de la couleur), Absolut Repair (réduction des dommages en surface et augmentation de la brillance), Curl Expression (un surplus d’hydratation pour les cheveux bouclés et crépus), Vitamine Color (8 semaines de protection contre l’affadissement) et Scalp Advanced (apaisement du cuir chevelu et réduction de sébum).

Pour aller plus loin, la marque commercialise des coffrets «trio» contenant trois produits pour les quatre premières références. Enfin, côté packaging, L’Oréal Professionnel joue les bons élèves avec des flacons en plastique recyclé à 95% et des emballages cartons issus de forêts gérées de façon durable. Un cadeau idéal pour les beautistas éprises de résultat et de solutions éco-responsables.