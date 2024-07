Réparer les cheveux abîmés en une seule nuit

«J’aime les rituels avant de me coucher. Ce baume nourrit en profondeur. Le lendemain, un shampoing, un masque sur les longueurs, et les cheveux se transforment petit à petit. Et j’adore son odeur ! Il m’endort…» C’est un spécialiste qui parle : Frédéric Birault, surnommé «le gourou du vouch», est à l’origine de ce baume au parfum 100% naturel, aux notes de bergamote, orange, lavande, marjolaine et encens. En 2018, ce coiffeur passionné a lancé la marque Cut by Fred, qui propose des soins capillaires «clean», efficaces et sensoriels.

Pour ce baume de nuit, il a demandé aux formulateurs d’intégrer de l’huile de macula, très concentrée en acide oléique, en huile d’avocat, en beurre de mangue apaisant, en céramides, pour redonner de la force à la fibre capillaire, et en huile de ricin, pour nourrir et hydrater.

Rituel du soir

Pour obtenir un résultat optimal, il faut faire chauffer une noisette de baume dans la main et l’appliquer sur les longueurs. Puis, torsader les cheveux et faire pénétrer le baume. On laisse poser toute la nuit. Le lendemain, il suffit de rincer, de faire un ou deux shampoings, et d’appliquer le masque hydratant sur les longueurs.

Cut by Fred, Overnight Repair balm, 38 euros le pot de 50 ml.