C’est au coeur des 700m2 du spa Akasha de l’hôtel Lutetia, ouvert en 2018, après la rénovation du palace mythique, que Christophe Nicolas Biot rouvre sa cabine de coiffure, un salon confidentiel, individuel et sur-mesure. Ce passionné d’expériences uniques et personnalisées mettra en avant, dans ce cadre intimiste, un soin unique en cinq étapes aux parfums naturels et aux textures sensorielles.

Lancée en 2020, sa gamme Mon Protocole, 100% naturelle et fabriquée en France propose des produits multifonctions. Fabriqués artisanalement et issus de la culture biologique, soins, huiles, masques, shampoings, crèmes et élixirs se suivent et se complètent pour composer un soin adapté à chaque client, quelle que soit son type de cheveux.

La Cabine de coiffure sur-mesure de Christophe-Nicolas Biot, Spa Akasha, Hotel Lutetia, 45, boulevard Raspail, 75006 Paris.