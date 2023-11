Conçue au départ pour mettre en avant des coiffeurs talentueux lors de salons professionnels, la «barber battle» est une compétition née aux Etats-Unis. Très vite, elle a essaimé un peu partout dans le monde. Chacune d’entre elles est devenue un événement à part entière, avec ses propres codes, ses stars et ses techniques particulières.

La compétition la plus célèbre, le Golden Chair, a lancé sa première édition en 2016. Et le succès en a vite fait un phénomène international, de l’Espagne à l’Ouzbékistan, en passant par le Ghana.

L’année 2023 constituera une édition prestigieuse, avec le premier événement du genre en France. La compétition est ouverte aux coiffeurs du monde entier. En revanche, pour les membres du jury, il existe une disposition particulière : pour éviter les «copinages», il ne comportera aucun Français.

Bref, l’événement est atypique et ne ressemble en rien aux manifestations françaises. Lancée par Charles André Greer, un analyste financier américain venu du sud des Etats-Unis s’installer en Espagne, sur le modèle des «barber battle US», sa compétition s’est hissée au rang de référence internationale en quelques années.

Son secret ? Fusionner discussions professionnelles, formations, networking et concours dans une atmosphère festive. Dans cet environnement unique, les barbiers se détendent, échangent leurs inspirations et découvrent de nouveau talents.

Un trophée en or remis chaque année

Au-delà d’une simple compétition, les participants auront l’occasion de vivre une expérience de 10h à 11h, avec plus de quatre heures de formation professionnelle gratuite, une ambiance musicale avec DJ, un spectacle artistique, sans compter un somptueux buffet et un bar bien approvisionné pour une célébration festive du barberons…

Le concours proprement dit comporte en France cinq catégories : Apprenti et Étudiant, où les jeunes barbiers peuvent démontrer leur talent, Dégradé rapide, un fade cut en 15 minutes maximum, Peigne & Ciseaux (avec une seule règle : ne pas utiliser de tondeuse), Design créatif et libre, de la coiffure free style, et Style rétro afro, hommage au meilleur des années 80 et 90, un exercice de maîtrise sur cheveux structurés.

Les cinq lauréats repartiront avec le très convoité trophée Golden Chair, représentant un fauteuil de barbier doré, remis en compétition chaque année.

Golden Chair Paris, dimanche 3 décembre de 12h à 21h, au salon Royal Palace, à Joinville-le-Pont. Billets d’entrée de 35 euros pour les visiteurs, et de 145 euros à 195 euros pour les participants à la «battle» . Pour en savoir plus sur, ICI.