La permanente commence à séduire les hommes, même en France !

Un homme en salon de coiffure avec des bigoudis, une image improbable et ridicule ? Au Québec, la gent masculine n’a pas ce genre de préjugé ! À Montréal comme à Toronto, de plus en plus d’hommes – en grande majorité très jeunes – poussent la porte des salons de coiffures pour transformer la nature même de leurs cheveux. Certains coiffeurs en font même leur spécialité.

Les clients apprécient le côté pratique des cheveux bouclés : il suffit de se sécher les cheveux à la serviette, après la douche du matin, pour être prêt. Un cheveu raide au contraire nécessite un séchoir, une mise en forme, du gel pour fixer… Encore une fois, le déclic est venu des réseaux sociaux. Au départ de ce mouvement «boucle pour tous», on retrouve les vedettes coréennes de la Kpop, qu’aucune excentricité capillaire ne rebute, certains footballeurs ou encore le comédien Timothée Chalamet.

La permanente pour homme, un phénomène purement canadien ? Pas vraiment. Interrogé par Profession bien-être, le coiffeur Laurent Micas est formel : «La tendance a démarré en France depuis un an environ. Je vois arriver de plus en plus de très jeunes hommes qui demandent à boucler leurs cheveux.»

Tour d’oreille et nuque dégagés

Pour cet inconditionnel de la boucle, rien de plus normal, car elle s’adapte à toutes les formes de visage. Avec un visage rond, la meilleure solution est d’opter pour des boucles qui ajoutent de la hauteur et du volume sur le haut de la tête et allongent visuellement le visage.

«C’est ce que l’on me demande le plus : le tour d’oreille et la nuque dégagés, et un volume bouclé en boule sur le haut de la tête», assure-t-il. Le visage carré s’adoucit avec des ondulations souples au niveau des mâchoires, et le visage rectangle peuvent bénéficier d’un équilibre plus harmonieux avec des boucles latérales moyennes à larges.