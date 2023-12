Jean-Marie Contreras : « La coupe de Miss France marque une évolution »

Profession bien-être : Vous avez fait sensation avec cette coiffure conçue pour Eve Gilles…

Jean-Marie Contreras : Je voudrais tout de suite faire une mise au point. Je n’ai pas coupé les cheveux d’Ève. Elle avait déjà les cheveux courts depuis deux ans quand je l’ai rencontrée. En fait, je travaille depuis vingt ans à la préparation des candidates pour l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais.

Je les découvre lors de la semaine des épreuves. Et à chaque édition, je leur propose de poser pour mes nouvelles collections. Cela constitue pour elles une première expérience des shootings et leur permet de constituer leur book.

Dans toutes mes collections – j’en sors deux par an -, je prévois une coupe longue, une coupe mi-longue et une coupe courte. Quand Ève s’est proposée, j’ai été tout de suite enthousiaste, car elle allait incarner parfaitement ma nouvelle coupe courte. Nous avons donc travaillé ensemble pour affiner sa coupe et en faire une coiffure à transformations multiples.

Pour en faire la version actuelle, nous avons laissé pousser un peu avant. Lorsque j’ai rencontré Eve, elle m’a fait penser immédiatement à Joanna Lumley, l’interprète de Purdey, dans la série «Chapeau melon et bottes de cuir», un mélange de féminité douce et d’énergie masculine. Sa coupe est en fait un mélange de yin et de yang, parfaitement adaptée à sa personnalité.

Je précise également que le soir de l’élection, c’est l’équipe de Saint Algue qui a coiffé les prétendantes, et qu’elle a réalisé des coiffures différentes, tout en conservant la coupe de base.

Avez-vous avez utilisé le morpho-visagisme, votre spécialité, pour trouver votre inspiration ?

Forcément ! Mais c’était facile, car son visage était déjà très caractéristique, avec des mâchoires marquées, et donc un cadre plutôt énergique et yang, et un modelé harmonieux et doux. Quant aux récepteurs, à savoir les yeux, le nez et la bouche, ils sont ouverts, empreints de finesse. Nous avons donc là une personnalité qui s’adapte parfaitement aux circonstances. Elle est douée pour la communication, mais sait aussi se mettre en retrait lorsqu’il le faut.

Nous sommes donc partis d’un carré court, mais en revisitant les bases, pour aller beaucoup plus loin, avec des «disconnections». C’est ce qui permet d’adapter cette coupe à toutes les circonstances.

Va-t-on demander en salon la « coiffure de Miss France »?

C’est déjà le cas ! C’est pourquoi j’invite tous les lecteurs à suivre le tutoriel step by step que j’ai réalisé en vidéo pour la reproduire (voir plus bas, NDLR).

Que pensez-vous de la campagne de dénigrement qui a suivi son élection ?

Son élection marque une évolution, un tournant dans l’histoire des Miss France. Mais Ève ne mérite pas la polémique qu’elle a soulevée. Elle n’a pas gagné à cause de sa coupe de cheveux, mais grâce à sa personnalité et à ses qualités. La féminité n’est pas une question de courbes ! Elle est mince et tonique, et, en cela, elle représente bien les jeunes femmes d’aujourd’hui. Son dynamisme et son énergie en font bien autre chose qu’une bimbo.

Propos recueillis par Siska von Saxenburg.

