Grooming à Paris : Brice Tchaga s’installe au Printemps Haussman

Il a travaillé aux côtés des plus grands, Guido Paulo en tête. Brice Tchaga évolue, ciseaux en mains, dans des univers variés, des podiums de mode de New York, Paris et Milan à la scène musicale, en passant par le monde du sport. Son éclectisme et sa curiosité lui ont valu des approches esthétiques inédite et attiré de nombreux fans, dont Kylian Mbappé, Kid Jones ou DJ Snake.

Attaché à ses racines, il porte une attention particulière au cheveu afro, dont il maîtrise toutes les nuances. En 2022, la Maison Dior lui propose de devenir un des ambassadeurs de la ligne dessins beauté «Grooming Sauvage».

Un espace chaleureux et intimiste

Toujours en quête d’expériences nouvelles, le Printemps lui a offert depuis le 26 avril un espace de 80m2, le Hair Place Paris by Tchaga. Situé au septième étage du Printemps de l’Homme, le lieu s’éloigne des conventions classiques des salons de coiffure traditionnels : mosaïque sable au sol, mobilier en bois clair, parois en verre fumé donnent ici sur une terrasse avec une vue panoramique à 180° sur les toits de Paris.

Avec ses postes dissociés et intimistes, l’espace évoque l’atmosphère apaisante des centres de bien-être et propose beaucoup plus qu’une expérience de coiffure. L’équipe de coiffeurs, spécialisée dans toutes les textures de cheveux, des crinières raides et épaisses asiatiques aux boucles folles, y compris les chevelures frisées et crépues, propose aussi des prestations de grooming, des soins visage au rasage et taille de barbe, avec une gamme cosmétique exclusive.

Hair Place Paris by Tchaga, Printemps Haussmann, sur rendez-vous ; 80 euros la coupe de cheveux premium + menscare Dior ; Taille de barbe classique (pommettes, moustache, mâchoires), 43 euros; Forfait coupe + taille de barbe premium + menscare, Dior 115 euros.