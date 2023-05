Frange Hepburn : retour sur un look chic et intemporel

Elle se distingue par sa longueur courte mais adaptable, sa texture légère, son coiffage sur le côté et l’utilisation de produits coiffants légers pour maintenir la forme. Au final, une coupe élégante qui met en valeur le visage et s’adapte à divers styles.

Cette coupe vintage tire son inspiration de la célèbre actrice Audrey Hepburn, qui a marqué le monde du cinéma et de la mode par sa grâce et son élégance. Elle est notamment présente dans des films tels que «Vacances romaines» (Roman Holiday), où la frange courte et légèrement texturée de la comédienne est mise en avant.

Elle a connu ses débuts dans les années 50, avec la montée en popularité de la comédienne, avant de devenir un symbole de style et de sophistication. Au fil des décennies, la frange Hepburn a continué à inspirer les coiffeurs et les amateurs de mode, réinterprétée de nombreuses fois pour s’adapter aux tendances du moment.

Le célèbre coiffeur britannique Vidal Sassoon l’a souvent revisitée, en l’adaptant aux tendances des années 60 et 70. Il a notamment créé des coupes géométriques et structurées qui reprenaient l’esprit de la frange Hepburn tout en la modernisant.

Dans les années 1990, le Français Frédéric Fekkai, basé à New York, l’a également reprise, tout en y ajoutant une touche contemporaine, tandis que la coiffeuse américaine Jen Atkin, célèbre pour son travail avec des stars telles que Kim Kardashian et Chrissy Teigen, a créé, quant à elle, des looks modernes et audacieux en associant la frange Hepburn à des coiffures volumineuses et des textures différentes.

Ce qui la caractérise ?

La longueur. Elle est généralement coupée assez courte, autour du milieu du front. Toutefois, elle doit être suffisamment longue pour permettre un mouvement et un balayage sur le côté.

La texturisation. Pour obtenir l’effet doux et naturel qui caractérise cette frange, elle doit être légèrement texturée. Cela se fait en utilisant des ciseaux à effiler pour créer une ligne droite avec une texture subtile.

Le coiffage. Elle est souvent coiffée sur le côté, légèrement balayée pour un look sophistiqué. Pour la coiffer correctement, il est recommandé d’utiliser un lisseur à basse température plutôt qu’une brosse ronde, qui pourrait donner un aspect trop bombé.

Le maintien. Pour conserver la forme de la frange Hepburn tout au long de la journée, il faut privilégier des produits coiffants légers, tels que la laque, plutôt que des cires ou gels qui pourraient alourdir la coiffure.

Comment réaliser la frange Hepburn ?

Une frange Hepburn réussie doit être courte, mais suffisamment longue pour permettre un mouvement sur le côté, légèrement texturée pour un look naturel et doux, bien adaptée à la forme du visage et au type de cheveux.

Réalisation de la coupe étape par étape :

Lavez et séchez les cheveux.

Séparez une section de cheveux sur le devant de la tête, en forme de triangle. Veillez à ne pas prélever trop de cheveux pour éviter une frange trop épaisse.

Coupez les cheveux à la longueur désirée, généralement autour du milieu du front. Utilisez des ciseaux à effiler pour créer une ligne droite légèrement texturée.

Coiffez la frange sur le côté à l’aide d’un lisseur à basse température. Appliquez une laque légère pour maintenir la frange en place et éviter les frisottis.

Erreurs à éviter :

Ne coupez pas la frange trop courte, car cela pourrait rendre la mise en forme difficile. Évitez aussi de la couper trop épaisse, car cela peut alourdir le visage.