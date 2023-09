Des huiles pour structures capillaires abîmées

Structure Repair est un ensemble de formules très riches pour prendre soin des cheveux secs et abîmés, précise la marque, tandis que les huiles de ricin, de cacay, d’argent et de graines de lecythis, à l’action renforcée par l’extrait de rose de Jericho, revigorent le cheveu en reconstituant ses réserves lipidiques et hydriques.

Sur cette formule de base, chaque produit de la gamme intègre des actifs spécifiques. Le masque capillaire contient ainsi des céramides véganes et du baume de tolu pour réduire les fourche en gainant la tige capillaire. Le conditionneur en spray utilise les peptides de blé pour nourrir la fibre capillaire en profondeur.

Quant aux Hydrating drops, c’est «le» produit à utiliser pour sauver les cheveux desséchés et ternes. Simplement mélangées au soin capillaire ou utilisés pures comme soin hydratant sans rinçage, ces gouttes produisent un effet immédiat, en redonnant élasticité et brillance au cheveu.

Ingrédients : huile de ricin, huile de graine de lecythis, huile de cacao, huile d’Argan, extrait de rose de Jericho, céramides véganes, peptides de blé, acides hyaluroniques à chaînes longues, acides hyaluroniques à bas poids moléculaire, algue rouge.

La Biosthétique, Gamme Structure Repair. Produits disponibles dans les salons La Biosthétique.