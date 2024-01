Des ciseaux pour coupeurs passionnés

Les coiffeurs créatifs vont être comblés avec ces deux nouveaux modèles de la marque Takai Technology. Côté esthétique, le format Fudo promet, grâce à sa légèreté, une prise en main très facile… L’élaboration des branches en titane confère à ces ciseaux un caractère aérien, mais son allure raffinée se dote aussi d’une puissance et d’une excellente précision de coupe, assure le fabricant.

D’un design plus singulier avec son mécanisme sophistiqué, le modèle Meka convient aux coupeurs qui aiment sentir l’outil en main, promet Takai. Détail non négligeable : son design ergonomique permet aussi de soulager les problèmes de troubles musculosquelettiques. De plus, la sensation de coupe serait à la fois très puissante et fluide, grâce à son système de double roulement à billes. Les deux modèles possèdent des lames en acier SG2.

Takai, modèles Fudo et Meka, affûtage Hamaguri, acier SG2, système de réglage de pression des lames à double roulement à billes.