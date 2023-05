Crème, mousse, gel ou huile de rasage : quel produit choisir ?

Ces produits servent à faciliter le passage du rasoir sur la peau et à réduire les risques de coupures et d’irritations, tout en préservant la barrière cutanée. Avec plus ou moins d’efficacité, car leurs formulations varient. Détails.

LES CRÈMES À RASER

Les crèmes à raser sont utilisées depuis l’Antiquité, où elles étaient à base de savon et d’huiles animales ou végétales. Au fil du temps, leur formulation s’est améliorée pour offrir une meilleure performance et un meilleur confort d’utilisation. Elles sont aujourd’hui composées d’eau, d’agents émulsifiants, d’agents moussants, d’huiles ou de beurres.

Elles peuvent être moussantes ou non moussantes. Les premières contiennent des agents moussants, qui forment une mousse riche et dense lorsqu’elles sont mélangées avec de l’eau, tandis que les secondes, plus riches en huiles et en beurre, sont des émulsions qui laissent un film gras sur la peau.

Certaines crèmes moussantes sont spécialement formulées pour être appliquées avec un blaireau. Plus concentrées, elles nécessitent l’ajout d’eau pour former une mousse onctueuse. Le blaireau, très utile, permet de bien répartir la mousse, d’exfolier la peau et de redresser les poils.

Application avec un blaireau

Les blaireaux en poils naturels, tels que les poils de blaireau ou de sanglier, sont réputés pour leur capacité à retenir l’eau et à former une mousse onctueuse. Ceux en poils synthétiques sont également de plus en plus performants et ont l’avantage d’être plus respectueux des animaux.

Pour appliquer une crème à raser avec un blaireau, humidifiez-le d’abord avec de l’eau tiède. Ensuite, prélevez une petite quantité de crème à raser et travaillez-la jusqu’à ce qu’une mousse onctueuse se forme. Appliquez enfin la mousse sur la peau en effectuant des mouvements circulaires pour bien répartir le produit et redresser les poils.

Application sans blaireau

Pour appliquer une crème à raser sans blaireau, humidifiez le visage avec de l’eau tiède, puis prélevez une petite quantité de crème à raser et répartissez-la sur la peau avec vos mains. Massez légèrement pour bien répartir le produit et préparer les poils au rasage.

Avantages et inconvénients des crèmes à raser

Les crèmes à raser moussantes sont des savons composés de tensioactifs, qui génèrent, sur une peau humide, une mousse abondante. Celle-ci aide à guider la lame du rasoir sur la peau, assurant un rasage plus précis et confortable.

Une couche épaisse de mousse permet aussi de créer une barrière protectrice entre la peau et la lame, réduisant ainsi le risque d’irritations causées par le contact direct du rasoir avec la peau. Cependant, l’inconvénient principal des crèmes moussantes, en présence d’eau, est leur caractère très alcalin, qui peut être irritant pour la peau.

Les crèmes non moussantes, quant à elles, présentent une formulation différente, sous forme d’émulsion. Et si elles facilitent moins le passage du rasoir que les produits moussants, elles offrent d’autres avantages pour la peau. comme, par exemple, un film gras protecteur sur la peau qui aide à prévenir le dessèchement et les irritations. De plus, elles ont un pH proche de celui de la peau, ce qui les rend plus douces et moins irritantes.

LES MOUSSES À RASER

Apparues au milieu du 20e siècle avec l’essor des aérosols, les mousses à raser sont composées d’eau, d’agents moussants et d’huiles ou de beurres pour assurer une bonne hydratation. Leur popularité a rapidement augmenté grâce à leur facilité d’utilisation et leur capacité à fournir une mousse onctueuse en un instant. Certaines sont également enrichies en agents apaisants ou anti-irritants. Il en existe pour tous les types de peau : peaux sensibles, peaux sèches, peaux grasses, etc.

Application

Pour appliquer une mousse à raser, agitez d’abord l’aérosol et appuyez sur la buse pour libérer une petite quantité de mousse dans votre main. Répartissez ensuite la mousse sur la peau avec vos mains en effectuant des mouvements circulaires pour bien préparer les poils au rasage.

Avantages et inconvénients des mousses à raser

Ces produits sont faciles à utiliser et offrent immédiatement une mousse onctueuse prête à l’emploi. Ils permettent un rasage rapide et efficace et sont généralement moins coûteux que les crèmes à raser. Pour autant, certains contiennent des gaz propulseurs et des agents moussants qui peuvent être irritants pour la peau, en particulier pour les peaux sensibles. De plus, ils peuvent être moins hydratants que les crèmes à raser ou les huiles de rasage.

LES GELS DE RASAGE

Ils sont apparus plus récemment que les crèmes et les mousses, avec l’évolution des technologies de formulation et la recherche de nouvelles textures. Leurs formulations comportent de l’eau, des gélifiants, ainsi que des huiles ou des beurres, pour assurer une bonne hydratation. Les gels de rasage possèdent une texture transparente ou translucide, qui permet de mieux voir la zone de rasage.

Là encore, il en existe pour tous les types de peau, mais aussi pour différentes préférences en matière de texture. Certains gels sont formulés pour être plus hydratants, tandis que d’autres sont conçus pour être plus légers et rafraîchissants.

Application

Pour appliquer un gel de rasage, humidifiez d’abord votre visage avec de l’eau tiède. Ensuite, prélevez une petite quantité de gel de rasage et répartissez-la sur la peau avec vos mains en effectuant des mouvements circulaires pour bien préparer les poils au rasage.

Avantages et inconvénients des gels de rasage

Contrairement aux mousses et aux crèmes, les gels de rasage sont souvent transparents ou semi-transparents, ce qui permet de voir la zone de rasage avec plus de précision. Ils possèdent aussi une texture plus riche et hydratante que les mousses, ce qui peut contribuer à prévenir le dessèchement de la peau pendant le rasage.

Autre atout : ils adhèrent mieux à la peau que les mousses, créant une couche protectrice plus efficace entre la lame du rasoir et la peau. Cela peut aider à réduire les irritations et les coupures pendant le rasage. Enfin, beaucoup de gels contiennent des ingrédients rafraîchissants ou apaisants, comme le menthol ou l’aloe vera, qui peuvent aider à soulager les irritations et à calmer la peau après le rasage.

Revers de la médaille, ils ont tendance à être plus chers, que les mousses et les crèmes à raser, en particulier lorsqu’ils contiennent des ingrédients de qualité supérieure ou des formulations spécifiques pour les peaux sensibles. Certains peuvent aussi laisser un résidu collant ou gras sur la peau après le rasage, ce qui nécessite un rinçage supplémentaire pour être éliminé.

LES HUILES DE RASAGE

Dans leur formulation, on trouve principalement des huiles végétales et essentielles, avec diverses combinaisons pour répondre aux besoins spécifiques de la peau et aux préférences en matière de parfum. Elles contiennent aussi des tensioactifs qui permettent leur élimination au rinçage.

Les huiles de rasage ne sont pas récentes. Elles sont utilisées depuis l’Antiquité, mais leur popularité a diminué avec l’apparition des crèmes et des mousses à raser. Récemment, cependant, elles ont regagné en popularité en raison de leur capacité à hydrater et protéger la peau tout en offrant un rasage de près.

Application

Pour appliquer une huile de rasage, versez quelques gouttes dans la paume de votre main et répartissez-la sur la peau en effectuant des mouvements circulaires. Assurez-vous que la peau et les poils sont bien recouverts d’huile avant de commencer le rasage.

Avantages et inconvénients des huiles de rasage

Les huiles de rasage préviennent le dessèchement de la peau et offrent une excellente protection contre les irritations, ses acides gras formant une barrière protectrice qui aide à minimiser les dommages causés par le rasoir. Elles permettent également un rasage de près et une bonne glisse du rasoir, en adoucissant les poils de la barbe.

Elles sont souvent parfumées à partir d’huiles essentielles, dont certaines possèdent des propriétés intéressantes pour la peau. Exemples :

Huile d’Argan. Excellente pour les peaux sensibles, elle hydrate et nourrit la peau en profondeur.

Huile de jojoba. Elle est similaire au sébum naturel de la peau et aide à réguler la production de sébum, ce qui la rend bénéfique pour les peaux à problèmes.

Huile de ricin. Elle adoucit les poils de la barbe et favorise une meilleure glisse du rasoir.

Huile d’amande douce. Elle apaise et hydrate les peaux sensibles et sèches.

Huile de coco. Elle a des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui peut être bénéfique pour les peaux à problèmes.

Huile de lavande. Elle est appréciée pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, ce qui peut aider à réduire les irritations cutanées et à prévenir les infections après le rasage.

Huile de cèdre. Connue pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, elle peut aider à réduire les irritations et les inflammations causées par le rasage, tout en laissant un parfum boisé agréable.

Huile de romarin. Possèdant des propriétés antibactériennes, antifongiques et anti-inflammatoires, elle peut contribuer à prévenir les infections cutanées et à réduire les rougeurs et les inflammations après le rasage. De plus, le romarin est aussi connu pour stimuler la circulation sanguine, ce qui peut favoriser une meilleure cicatrisation de la peau.

Huile de menthe. Elle procure une sensation de fraîcheur immédiate sur la peau, aidant à soulager les irritations et les démangeaisons. La menthe possède aussi des propriétés analgésiques et anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire la douleur et l’inconfort après le rasage.

Les huiles de rasage présentent aussi des inconvénients par rapport aux mousses, aux gels et aux crèmes de rasage. Par exemple, elles ne moussent pas, ce qui peut rendre difficile de voir où le rasoir a déjà passé. Elles peuvent aussi obstruer les lames du rasoir et nécessiter un nettoyage plus fréquent. Enfin, elles peuvent ne pas convenir à tous les types de peau, en particulier celles qui ont tendance à être grasses ou sujettes aux boutons.