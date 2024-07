Coloration : des couleurs gourmandes pour la rentrée

Un résultat qui dure jusqu’à 28 shampoings ? La formule professionnelle de Color Touch de Wella change la donne. Cette coloration semi-permanente sans ammoniaque devient végane, afin de préserver la santé des cheveux. Avec une promesse forte : la marque assure couvrir les premiers cheveux blancs (jusqu’à 70% de couverture), garantir une meilleure uniformité de la couleur sur cheveux abîmés, et répondre aux grandes tendances du moment.

Tendance blonde et inspiration gourmande

Trois coiffeurs vedettes de l’écurie Wella Professionnels ont relevé le défi en concevant six nouveaux looks pour la saison automne-hiver 2024. Matthias Herzberg signe ainsi un flamboyant look rouge cerise, inspiré d’une palettes de pourpres profonds, de rouges vibrants et d’une tonalité plus violine, qui rappelle le cépage des vins de Bordeaux. Et pour le look Pumpkin Spice Melt, il mêle des cuivres terracotta à des tons orangés dorés pour les zones plus claires.

Briana Cisneros a joué les contrastes en abordant les deux extrêmes de la gamme chromatique. Pour la coupe bouclée, elle a créé un mélange de tonalités bleues dans la chevelure brune, d’une encre bleu clair à un bleu marine plus profond. Et pour l’automne, avec la tendance blonde qui tend vers la neutralité (ni trop chaud, ni trop froid), elle a opté pour un blond vanille au fini délicat, avec une palette de tonalités claires et douces.

Enfin, chez Jackson Nunes, l’inspiration est nettement gourmande, avec un look chocolat aux reflets dorés. Le styliste a ajouté un soupçon de cuivré aux nuances brunes pour réchauffer les tons acajou et obtenir un rendu glossy. Sa seconde création est un caramel gourmand, où il a appliqué un marron Koleston Perfect en repousse. Il a ensuite allongé les longueurs et pointes, plus poreuses, avec des nuances plus claires et chaudes.

Cinq nouvelles nuances viennent enrichir ont palette déjà très étendue de 85 teintes. La nouvelle Color Touch végane sera disponible à partir du 29 aout 2024 dans tous les salons partenaires et les boutiques Bleu Libellule.