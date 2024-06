Coiffure : Kevin Murphy fête les vingt ans du « wavy effet plage »

À quoi distingue-ton un coiffeur iconique ? À ses coiffures signature… L’Australien Kevin Murphy a fait ses classes auprès du légendaire Vidal Sassoon, avant de revenir dans son pays et de s’imposer comme le coiffeur le plus recherché du continent. Directeur créatif pour de nombreuses maisons de mode, «Kevin le surdoué» voit ses créations capillaires faire la Une de tous les grands magazines.

Il restera dans l’histoire de la coiffure comme le créateur de l’emblématique look «Beach Hair», un wavy effet plage, que l’on confond souvent avec le look de la surfeuse californienne. En 2004, le hair artist lance sa marque de produits, avec une vision très moderne, respectueuse de l’environnement, des cheveux et des coiffeurs. Elle comporte des soins performants à base d’huiles essentielles, mais aussi des outils pour les coiffeurs.

Un coffret pour recréer le look Beach Hair

Vingt ans plus tard, Kevin Murphy continue à créer de nouveaux styles de cheveux et des produits innovants, à la fois légers et efficaces, en donnant aux cheveux de la force et des résultats durables. Très porté sur le développement durable, ce coiffeur visionnaire utilise des ingrédients hydratants comme le beurre de mangue et le Murumuru pour la douceur et l’éclat, des extraits de baobab, de leur d’oranger, qu’il associe aux antioxydants de la prune Kakadu, de l’orchidée, de la fleur de lotus et du Citrus Glauca, pour réparer en douceur les cheveux abîmés.

Pour fêter cet anniversaire, la marque sort un coffret «Screen Siren», qui célèbre le look culte du créateur. Il regroupe un spray anti-gravity, pour créer du volume, de la brillance sans effet gras, une brosse premium en bambou et poils de sanglier, et un spray Session Flex, une laque à tenue légère et flexible, dotée de propriétés antistatiques et anti-humidité. De quoi reproduire en un tour de main une crinière naturelle de sirène…

Kevin Murphy, Coffret Screen Siren, 122 euros chez les dépositaires Kevin Murphy.