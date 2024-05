Coiffure : Jean-Marc Joubert invente le salon-boutique

Parfumeries, pharmacies, grandes surfaces et même instituts de beauté… L’offre dédiée aux cheveux n’a jamais été aussi présente, grignotant la part de marché réservée aux coiffeurs. Ces derniers restent pourtant les plus légitimes pour conseiller une routine capillaire.

Fort de cette réflexion, Jean-Marc Joubert s’est fixé un challenge : imaginer un nouveau concept hybride entre salon et boutique et le traduire dans son salon le plus emblématique, celui de la rue du Louvre, à Paris. Avec ses fauteuils confortables et ses énormes miroirs, l’espace coiffure y est toujours aussi accueillant.

Le gigantesque espace boutique reprend les mêmes codes luxueux et propose une sélection très pointue, en particulier pour les cheveux textures qui peinent encore à trouver leur bonheur dans les salons classiques.

On y retrouve notamment le soin Tokyo Inkarami, un protocole encore confidentiel tout droit venu du Japon, une superposition de soins à base de kératine et d’acides aminés pour cibler tous les dégâts liés au brossage, au sèche-cheveux, au lisseur ou encore au port d’élastiques… Et grâce à une technologie spécifique, les actifs n’ont pas besoin de source de chaleur pour pénétrer et fixer la fibre.

Autres nouveautés intéressantes : le Spicy Wasabi co-wash, une crème lavante aux extraits stimulants de wasabi et de gingembre, ou encore le masque hydratant Money, conçu par Chris Appleton, le coiffeur de Kim Kardashian et Jennifer Lopez.

Dans un centre commercial luxueux

Sur sa lancée, Jean-Marc Joubert a également transformé son salon de la rue Etienne Marcel, toujours à Paris, en transformant tout le rez-de-chaussée en boutique et en réservant les prestations de coiffure au premier étage.

Et pour la première fois, le coiffeur vedette a délaissé le centre-ville pour s’installer dans un centre commercial à Saint-Laurent-du-Var. Précisons, toutefois, qu’il s’agit du prestigieux Cap 3000, où son salon-boutique aux hauts plafonds et aux luminaires gigantesques baigne dans une atmosphère de luxe qui devrait en faire rapidement l’un des salons les plus courus de la Côte d’azur.

Salon-boutique Jean Marc Joubert, 9, rue du Louvre 75001 Paris – 13 rue Etienne Marcel, 75001 Paris. Salon boutique Jean Marc Joubert, CAP 3000 – 317, avenue Eugène Donadel, 06700 Saint-Laurent-du-Var.