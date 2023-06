Cheveux : l’argile au secours du cuir chevelu

Accepter ses cheveux blancs n’est plus un tabou. En revanche, pas question de lésiner sur la santé et la beauté des cheveux, et donc le cuir chevelu ! Les marques rivalisent d’imagination pour proposer des produits de soin destinés à l’entretenir. Couleurs Gaïa, quant à elle, a fait appel aux pouvoirs purifiant de l’argile, utilisé dans de nombreux soins capillaires traditionnels à travers le monde.

Composé d’une synergie de trois argiles – montlmorillonite, illite et bentonite -, ce nouveau masque de soin, baptisé «Source d’argile», promet un effet à la fois purifiant et réparateur. C’est une excellente préparation pour toutes celles qui veulent passer à la coloration végétale, puisque son application permet d’éliminer les toxines et les résidus chimiques.

Enrayer les chutes de cheveux saisonnières

L’effet absorbant du lithothamne marin, une petite algue rouge, qui complète la formule, ajouté aux propriétés cicatrisantes de l’huile de cèdre, rééquilibre le pH du cuir chevelu, tout en renforçant la bannière cutanée.

Quant aux eaux-mères, issues des marais salants, très riches en magnésium, elles conviennent aux cuirs chevelus secs. Leur effet anti-inflammatoire apporte du volume et peut enrayer les chutes de cheveux saisonnières.

Le masque, conditionné sous forme sèche, en poudre, dans un emballage opaque – qui évite l’ajout de conservateurs – est très facile à utiliser en salon : il suffit d’ajouter de l’eau à la poudre pour obtenir une pâte crémeuse sans grumeaux.

Couleurs Gaïa, Source d’argile, Prix salon : 19,80 euros HT les 240g, permettant l’application de 4 à 6 masques en cataplasme. Made in France, certifié Cosmos Natural.