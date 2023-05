Barbershops illégaux : l’Unec Bretagne hausse le ton

Pour lutter contre la concurrence déloyale dans les métiers de la coiffure, en particulier celle des babershops aux prix cassés, l’Union nationale des entreprises de coiffure de Bretagne a conclu une convention avec l’Etat.

Signé le 22 mai à la Direction régionale de l‘économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Rennes (Ille-et-Vilaine), cette convention, conclu entre l’État et les représentants bretons des coiffeurs, doit permettre des échanges d’informations sur le travail illégal dans la profession.

«Celles-ci seront remontées lors de réunions avec le préfet et le procureur de la République lors des comités opérationnels départementaux anti-fraude», rapporte Le Télégramme. L’Unec Bretagne, quant à elle, a prévenu qu’elle se portera partie civile lors des procédures enclenchées à la suite des plaintes, poursuit le journal.

Le marché des barbiers, qui connaît une véritable explosion depuis quelques années, entraîne des ouvertures de coiffeurs-barbiers bon marché, comme à Troyes (Aube), où les professionnels locaux ont récemment manifesté leur inquiétude face à la prolifération de ces établissements, qui profitent, selon eux, des failles du marché.

Travail clandestin dans certains barbershops

Car, outre l’absence de brevet professionnel obligatoire ou l’absence de numéro de Siret, bon nombre de ces nouveaux barbershops emploient du personnel non déclaré et sans papiers, payant en liquide leurs employés, et rusent avec l’administration, pour éviter d’attirer l’attention sur eux.

«Pour être autorisés à s’installer, ces gérants de paille trouvent des parades, comme la déclaration au registre du commerce de diplômes détenus par des employés de passage. Une fois que c’est fait, plus personne ne vient vérifier», explique Jean-Yves Scotto di Cesare, le président de l’Unec Bretagne, cité par Le Télégramme. «Certains salons profitent même de la vente de diplômes», ajoute l’organisation professionnelle.

