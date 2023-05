Un nouveau spa Dior s’installe à l’Eden-Roc à Antibes

Installé sur neuf hectares fleuris de lavande, de roses et de jasmin, l’hôtel du Cap Eden Rock, à Antibes (Alpes-Maritimes), accueille un nouveau spa Dior, avec des rituels signature et six retraites bien-être.

L’histoire de Dior et de l’Eden Roc ne date pas d’hier, puisque la marque avait déjà été choisi l’hôtel pour y tourner plusieurs campagnes publicitaires. Elle avait même composé un parfum intitulé tout simplement «Eden-Roc». Cette fois-ci, la collaboration va plus loin avec l’ouverture d’un spa Dior, situé dans les jardins de l’hôtel.

Trois cabines aux teintes pâles se nichent dans un patio privé orné de plantes méditerranéennes. Eclairage discret et intime, tables de soins moelleuses, tout a été étudié pour le confort du client. Salle de douche à affusion en onyx, fontaine à glace, sauna, hamac jouxtent une cabine Iyashi Dôme, pour initier les clients aux rituels de sauna japonais.

Des soins en pleine nature

Le spa propose aussi des soins en extérieur dans les jardins. Face à la roseraie, un belvédère abrite une discrète salle de bains double, à l’abri des regards. Un peu plus loin, un cabanon, redécoré en toile de Jouy dans les tons vert et blanc, abrite une cabine de massage. Une terrasse prolonge l’espace pour permettre au visiteur de se détendre face à la mer.

Les soins s’inspire de ce qui fait de l’Eden Roc un lieu unique : les rochers, la mer, le jardin et la mer. La carte comprend des soins longs de deux heures avec des massages aux pierres semi-précieuses, des soins corps de 90 mn, comme le Rituel Enfleurage Corporel, où la praticienne applique une barre de beurre de karité intégrant des pétales de rose, de jasmin ou de mauve pour un massage relaxant, ou encore le soin exclusif Riviera Solar Low.

Des retraites bien-être

C’est une première : les clients peuvent découvrir les six retraites bien-être Dior (Détente, Immunité, Détox, Reverse aging, Equilibre hormonal et Dior Hommes). Baptisés «Bouquets», clin d’oeil aux Jardins Dior, ces retraites se déclinent en cures de 3, 7 ou 14 jours. Elles associent des soins manuels ainsi que des soins technologiques (Dior Skin Light Led Mask, Dior Micro-abrasion, Waves 21 et Endosphères Therapy).

Dior, propriété de LVMH, s’est développé au cours des dernières années dans le monde du spa et de la beauté. Outre le nouveau spa à l’Eden Roc, la marque compte un spa au Matos, deux spas à paris (à l’hôtel Cheval Blanc de la Samaritaine et à l’hôtel Plaza Athénée), un espace de soins à Londres, au coeur de Harrods, et vient de lancer un wagon Dior Spa à bord du train de luxe Royal Scotsman.